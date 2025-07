Florinda Meza revela que no demandará a los hijos de Chespirito a pesar de la polémica que la rodea

Florinda Meza aclaró que no emprenderá ninguna acción legal contra los hijos de Roberto Gómez Bolaños, aunque lamentó que en dicha serie la muestren con una imagen falsa.

Florinda dijo que no han respetado su derecho a no reclamar nada al respeto. “No he interpuesto demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta”, dijo la actriz que agregó que se debe a público, pero que su nombre, su imagen y su vida le pertenecen a ella.

Cabe recordar que Meza no autorizó el uso de su nombre e imagen en el proyecto biográfico de su esposo porque no estaba de acuerdo con la manera en que era representada.

En este sentido, Florinda Meza contó que protagonizará un documental sobre su vida llamado “Atrévete a vivir”, el cual no es una respuesta a la serie de Chespirito, ya que mostrará la infancia de la actriz, el maltrato que sufrió y por supuesto su romance con Gómez Bolaños, así como el duelo que vivió tras su muerte.

El tráiler de este documental ya fue presentado, y en el arranque un narrador dice: “Algunas historias empiezan en el silencio, con una niña que soñaba más allá del dolor”.