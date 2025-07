Quién es George Daniel, el hombre con el que se casó Charli XCX

La cantante pop Charli XCX, nombre real Charlotte Aitchison, y el baterista y productor británico de la banda The 1975 George Daniel se casaron en una ceremonia íntima en el Hackney Town Hall de Londres, donde la famosa lució un vestido corto de novia con escote corazón, mientras que George eligió un elegante traje negro para contraer nupcias.

Rodeados de familiares y amigos cercanos celebraron este gran momento que seguirán celebrando en una segunda ceremonia que se llevará a cabo en Sicilia, Italia.

George Daniel: el músico británico que conquistó el corazón (y el estudio) de Charli XCX

George Daniel (35 años) es reconocido principalmente como el carismático baterista y uno de los fundadores de The 1975, banda británica de indie-pop/rock que ha alcanzado fama global. Tras estudiar tecnología musical a los 16 años, desarrolló una carrera destacada en la producción musical además de su desempeño en la batería, componiendo y coescribiendo múltiples éxitos de la banda, e incluso logrando nominaciones a premios como los Brit y los Grammy.

Cómo empezó su historia de amor

La historia entre Charli XCX y George comenzó en 2021 con su colaboración en “Spinning”, un single del artista No Rome que también involucró a The 1975. A raíz de esa conexión musical, su relación pasó lo profesional a lo personal, haciendo pública su relación en mayo de 2022 mediante redes sociales.

Desde entonces, han tejido una sólida alianza creativa: Daniel coprodujo varias pistas en el álbum Crash (2022) de Charli, además de colaborar en canciones como “Hot Girl (Bodies Bodies Bodies)” (de la banda sonora de Bodies Bodies Bodies) y el remix de “Welcome to My Island” con Caroline Polachek; su influencia también fue decisiva en Brat (2024), donde aportó composición en canciones como “Club Classics”, “Sympathy Is a Knife” y “Talk Talk”, esta última inspirada en un encuentro en los premios NME 2020.

Charli XCX ha hablado abiertamente sobre cómo trabajar con George ha transformado su proceso creativo: de una producción rápida e impulsiva a tomarse tiempo para vivir y pulir su música. También bromeó sobre su dinámica en el estudio, diciendo que suele ser “muy exigente” con él por la cercanía emocional que comparten.

El compromiso y la boda

Daniel le propuso matrimonio a Charli a finales de noviembre de 2023, un momento íntimo que ella confirmó en Instagram con una foto de su anillo, acompañada de la frase “charli xcx and george daniel f‑‑‑ing for life!!!.”.

Aunque esta boda marcó el inicio de su unión legal, fuentes cercanas indican que planean una celebración más grande en Sicilia en los próximos meses, con un enfoque más festivo y menos formal.