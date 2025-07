¿Nuevo amor en Hollywood? Jessica Alba y Danny Ramírez desatan rumores de romance

El mundo del espectáculo no deja de sorprender, y esta vez es Jessica Alba quien ha captado la atención de los paparazzis y fans por igual. La actriz, empresaria y madre de tres hijos fue vista compartiendo una velada íntima con el actor Danny Ramírez, conocido por su papel en Top Gun: Maverick y la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Las imágenes, tomadas en Los Ángeles durante el pasado fin de semana, muestran a Alba y Ramírez saliendo de un exclusivo restaurante en West Hollywood. Testigos aseguran que ambos parecían “muy cómodos y sonrientes”, y aunque no hubo gestos abiertamente románticos, la química entre ellos no pasó desapercibida.

Danny Ramírez, de 32 años, ha ido ganando reconocimiento en la industria con papeles sólidos en cine y televisión. Su carisma y talento lo han posicionado como una de las promesas latinas de Hollywood. Por su parte, Jessica Alba, quien recientemente confirmó su separación tras más de 15 años de relación con Cash Warren, ha sido discreta sobre su vida personal, lo que ha generado aún más especulaciones en torno a esta posible conexión.

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, las redes sociales ya hierven con teorías y mensajes de apoyo a la pareja. Algunos fans celebran la posibilidad de ver a Alba iniciar una nueva etapa sentimental junto a alguien más joven y con una carrera en ascenso.