Malcolm-Jamal Warner, el inolvidable Theo Huxtable de The Cosby Show, fallece ahogado en Costa Rica

El actor Malcolm‑Jamal Warner, conocido mundialmente por su papel de Theo Huxtable en la icónica serie The Cosby Show, falleció el domingo 20 de julio de 2025 a los 54 años, debido a un accidente por inmersión en Costa Rica. Según el Departamento de Investigación Judicial del país, Warner se encontraba nadando en Playa Cocles, provincia de Limón, cuando fue arrastrado por una fuerte corriente y perdió la vida por asfixia por sumersión.

Testigos en la playa rescataron al actor y lo llevaron a la orilla, donde personal de la Cruz Roja Costarricense intentó reanimarlo sin éxito.Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para una autopsia que ratificó la causa oficial de la muerte.

Warner ganó fama a finales de los años ochenta interpretando a Theo Huxtable entre 1984 y 1992, papeles por los que obtuvo una nominación al Emmy. Luego continuó su trayectoria en televisión con series como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, The Resident y participaciones especiales en Community, American Crime Story y 9‑1‑1.Su carrera también incluyó trabajo musical: en 2015 obtuvo un Grammy por “Jesus Children”, junto a Robert Glasper Experiment y Lalah Hathaway y en 2024 lanzó el podcast Not All Hood, donde abordaba la diversidad de las experiencias afroamericana.

Tras la difusión de su muerte, numerosas figuras del espectáculo como Tracee Ellis Ross, Jennifer Hudson y Magic Johnson recordaron a Warner como un ser cálido, talentoso y de gran integridad.

Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey, y eligió no divulgar públicamente los nombres de su esposa e hija, quienes lo sobreviven. Su repentina partida ha conmocionado a su legión de admiradores y al mundo del entretenimiento, donde su imagen perdurará como símbolo de una generación.