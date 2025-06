Sergio Andrade reaparece para anunciar su regreso a la música y su hija huye de México

Sergio Andrade, productor musical conocido por su implicación en el polémico caso Trevi-Andrade, reapareció después de un largo tiempo.

El compositor lanzó una nueva canción tras varios años de ausencia en la música. Desde su canal de Youtube, compartió con sus seguidores el lanzamiento de su nuevo tema y explicó las razones de su regreso a la música.

“Luego de años muy lejos de muchas cosas, he vuelto a escribir canciones con el entusiasmo y la esperanza de aquellos tiempos en que la música, las letras, el piano, los arreglos orquestales y los poemas eran mi vida. Es la oportunidad de expresar sentimientos y emociones, por medio de lo más noble.. el arte”, expresó.

El conocido productor musical Sergio Andrade, agradeció a Dios y a sus seguidores por permitirle empezar una nueva etapa en su carrera.

En medio del regreso de Andrade a la esfera pública, su hija Valentina, fruto de su relación con Karla de la Cuesta, decidió abandonar México por cuestiones de seguridad personal y familiar.

“Si no he denunciado públicamente las agresiones tan inhumanas que estamos viviendo por los ataques de estas personas, es porque no sé a dónde puedan ser capaces de llegar. Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. Por eso no he declarado nada, ni lo haré, porque me muero de miedo”, dijo.

En 2024, Karla de la Cuesta, madre de Valentina, publicó el libro Todo sale a la luz, en el que relata su experiencia dentro del entorno de Sergio Andrade, incluyendo abusos y manipulación.

Una fuente cercana al caso, reveló que Valentina y Sergio Andrade no tienen ningún tipo de relación. La distancia entre ambos se ha mantenido por años, incluso antes de la publicación del libro de Karla de la Cuesta.

Mientras tanto, Valentina se mantiene fuera del país sin intenciones de regresar a corto plazo, y su madre continúa promoviendo su libro como un acto de denuncia sobre los abusos que marcaron una de las épocas más oscuras del mundo del entretenimiento en México.