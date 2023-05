Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, reapareció como mujer y ahora usa este nombre

Camilo Blanes Ornelas —también conocido como ‘Camilín'— ha preocupado al público por la apariencia en la que ha salido a través de algunas fotografías (ya borradas) en redes socialesl, y de varuas nuevas imágenes donde reapareció como mujer y una nueva identidad. De hecho, el único hijo de Camilo Sesto salió de cuidados intensivos en 2022 y desde entonces ya estaba provocando diferentes impresiones; incluso su madre Lourdes Ornelas fue a buscar ayuda a los medios por el estado de Camilín.

Camilo Blanes reaparece con nueva identidad de mujer

El aparente cambio de identidad de ‘Camilín’ se dio a finales de abril y a inicios de mayo de este año, algo que sorprendió a más de uno. El hijo del fallecido Camilo Sesto tenía una cuenta de Instagram bajo el nombre de @camiloblanesoficial, pero se ha transformado y ahora es @shelaw123 —haciendo referencia a su “nuevo nombre”, como mencionan los medios, que es Sheila Devil.

Las nuevas imágenes de Camilo Blanes lo muestran con peluca y ropa interior, sin dar demasiado contexto de lo que está haciendo o pensando. Además de que en varias fotos aparece con un aspecto consumido y mala dentadura.

Preocupa el estado de salud de Camilo Blanes

El hijo del reconocido cantante, Camilo Sesto, seguía los pasos de su padre y se abría camino como artista; sin embargo, cuando se mudó a España no retomó la música, y su madre dijo que la muerte de su padre había sido muy dura para él. “La muerte de su padre le ha provocado mucho dolor, no quiere ni cantar”, además aseguró que padecía depresión.

Fuentes aseguran que Camilín sufrió las consecuencias de haber estado tanto tiempo inmóvil. “Su masa muscular se ha visto afectada y, por ello, los médicos han determinado que debe empezar una rehabilitación que le permita volver a andar con normalidad”.

Lourdes finalmente rompió el silencio sobre su hijo, vía Lecturas, y lo que pasa es que “ya no puedes hablar con él [Camilo]; él no está bien, de hecho, nunca ha estado como está ahora. No puedo hacer nada, la ley no me ampara. Solo puedo estar pendiente de él. No sé qué puedo hacer, legalmente no puedo hacer nada. Cuando estuvo en el hospital solo tenía un 4% de vida, ahí sí podía tomar yo decisiones, pero ahora no puedo”, mencionó.

Por otro lado, la actriz Christina Rapado es vieja amiga de Camilo Blanes (ahora Sheila Devil), y subió fotografías con él y un extenso mensaje para defenderlo: “si ser una mala influencia es ser una amiga que va a ver a su amado a su casa porque está solo y él así se lo pide pues... soy malísima!!! Ayer bailamos, disfrutamos, hablamos de viajar juntos [...] conmigo no necesita golosinas, conmigo baila, salta, ríe y es feliz. Estas fotos las hizo él con su móvil y yo las cuelgo porque así me lo ha pedido. Yo no he grabado su casa, ni he grabado nada, eso son mentiras de la señora de siempre —que por cierto debería ser mi amiga, ya que la única que entra en su casa de momento soy yo—. Qué felices fuimos ayer, Cami, te amo! Contra viento y marea, verdad, amor?”.