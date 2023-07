El hijo de Erika Buenfil habla de su adicción —'no me enorgullece’

Nicolás Buenfil usó la red social donde su mamá Erika Buenfil está coronada como ‘la reina’ para dar a conocer que superó una fuerte adicción. Misma que en sus palabras, le estaba costando la salud de sus encías, y que una vez superado, no sintió ansiedad.

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, contó su experiencia con esta adicción

Nicolás Buenfil subió un TikTok para compartir su experiencia con el vape (o cigarrillo electrónico), pues aseguró que estuvo viviendo los estragos de este aparato en los dos años que lo usó. “Consejo del día, gente, espero que se den una idea de lo que es fumar vape. Los mantendré updateados de cómo voy, ¡espero poder lograrlo!”, escribió el adolescente en esta red.

“Esta no es una cosa que me enorgullezca ni mucho menos, la verdad me da pena, me da coraje, pero llevo dos años y medio fumando vape, y pues hace seis días decidí dejarlo porque ya estaba afectándome mi salud, era un tema serio”, explicó Nicolás, de 18. Y dijo que el mayor daño era visible en las encías: “con las encías, se me empezaron a ch*ngar, y pues en estos seis días mi mente ha estado relajada”.

En su experiencia personal, comentó que su cuerpo se acostumbró al vape, “se vuelve dependiente a esta sustancia, y mi cuerpo como que me lo está pidiendo a gritos”, para después explicar que al tercer día sintió un fuerte dolor de cabeza y sensaciones de cruda. Usuarios lo apoyaron en su decisión de dejar el cigarrillo electrónico y mandaron comentarios de ánimo para que no recaiga en la adicción.

Es la primera vez que Nico Buenfil habla abiertamente de esta adicción, y su famosa mamá tampoco lo había comentado. Erika ha demostrado ser toda una mamá “moderna”, puesto que en redes sociales hace notar la divertida relación que tiene con su hijo adolescente, quien ha sido criado únicamente por la actriz. “Nicolás es mi mayor motivación y tenemos una gran comunicación. Lo que me ha funcionado es que todo lo hablo con él, le digo las cosas como son”, reveló a Vanidades. “El día que me senté y le dije, ¿qué vamos a hacer?, se nos van a acabar los ahorros, me respondió, ‘mamá, haz tu canal de Youtube, tú cocinas muy bien’. Yo no sabía nada de eso, pero me encanta cocinar. Empecé haciendo huevos con frijoles. Hacía un video a la semana. Posteriormente fuimos a la alfombra roja y se me vino la prensa encima, '¿y ahora qué hice?, pensé. Querían que hablara de mis videos, y mi sorpresa fue que una gelatina de limón había tenido un millón de vistas en Youtube”, confesó sobre el reto de sacar adelante a su hijo ella misma y a su vez, la motivación que hubo detrás de su reinvención. A sus 58 años, Erika ha puesto todo su esfuerzo para que Nicolás salga adelante, e incluso él se lo ha agradecido y ha dicho que su madre es su apoyo incondicional.