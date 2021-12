El mensaje de Harnaaz, Miss Universo 2021 a las jóvenes del mundo

La mexicana Andrea Meza, le entregó la corona a la ganadora del certamen de belleza, Miss Universo 2021, Harnaaz Kaur Sandhu, representante de India.

Por Diana Laura Sánchez

Harnaaz Kaur Sandhu, Miss India de 21 años, se quedó con la corona de Miss Universo 2021, en la 70a edición del certamen Internacional de Belleza que se celebró en el Universe Arena en Eilat, Israel, en segundo lugar quedó Nadia Tamara Ferreira (Paraguay), y en tercero Lalela Mswane (Sudáfrica).

La gala contó con la participación musical de Jojo y Noa Kirel, y tuvo como anfitrión a Steve Harvey. Miss Estados Unidos Cheslie Kryst y Carson Kressley fungieron como copresentadores.

El jurado estuvo integrado por la presentadora puertorriqueña, Adamari López, la modelo brasileña Adriana Lima, Miss Universo 2016 Iris Mittenaere; hija de Steve Harvey, la actriz Lori Harvey; la actriz india Urvashi Rautela y la actriz estadounidense Rena Sofer.

La ex Miss Universo mexicana, Andrea Meza entregó la corona tras su corto reinado de siete meses debido a la pandemia. Durante ese tiempo, se esforzó por combatir la violencia de género. Meza comentó que fue gratificante trabajar con grupos de mujeres vulnerables y grupos por los derechos de las mujeres. “Para nosotros era prioridad hablar de la violencia de género, por la experiencia que he vivido en mi país con este tipo de violencia contra las mujeres, he crecido viendo eso”, dijo

Es la tercera vez en la historia que India se lleva la corona de Miss Universo, en esta ocasión su representante se impuso con su belleza e inteligencia en todo momento, especialmente en la última ronda de preguntas en la que dio un consejo a las mujeres jóvenes para enfrentar las presiones en la actualidad.

“Creo que la mayor presión que enfrentan las jóvenes es creer en sí mismas. Sepan que son únicas y eso es lo que las hace hermosas, dejen de compararse con las demás y hablemos de las cosas más importantes que están pasando en el mundo. Creo que eso es lo que necesitan entender. Hablen por ustedes mismas, porque ustedes son las líderes de su vida, ustedes son su propia voz. Yo creo en mí misma y por eso estoy aquí”, expresó.

¿Quién es Harnaaz Kaur Sandhu?

La modelo nació en la ciudad de Chandigarh, India, tiene 21 años, es actriz y activista por los derechos de la mujer. Tiene licenciatura en Administración Comercial y actualmente cursa una maestría en Administración Pública. Su madre es ginecóloga, y en ella se inspiró para trabajar en campamentos apoyando las campañas de salud femenina, es por ello que busca empoderar a las mujeres a través de derechos, educación, empleo y su libertad para elegir.

Le gusta practicar yoga, cocinar, montar a caballo, jugar ajedrez, y nadar. Además, Harnaaz tiene una conexión especial con los animales.

Harnazz, se convirtió en la tercera mujer en ostentar el título de Miss Universo después de Sushmita Sen en 1994 y Lara Dutta en 2000.