El mordaz comentario de Paola Durán sobre la actuación de Belinda: ¿qué dijo?

La modelo e influencer Paola Durán expresó su descontento con la forma en que fue retratada en la serie "¿Quién lo mató?”, la cual aborda el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley en 1999.

Durán, quien estuvo involucrada en el caso como edecán de Stanley, criticó la caracterización que hace de ella la actriz Belinda, al considerarla poco favorecedora y alejada de su imagen real.

El descontento con la caracterización de Belinda

Paola Durán rompió el silencio ante la serie "¿Quién lo mató?”, en la cual ella es interpretada por Belinda. La ex edecán ha expresado su descontento con la forma en que la han caracterizado, especialmente en lo que respecta a su aspecto físico.

“Yo no soy fea”, aseguró Durán en una entrevista reciente, al referirse a la imagen que se le da en la serie. A pesar de sus críticas a la caracterización, Durán ha reconocido el talento de Belinda como actriz. “Belinda es una gran actriz, eso nadie lo puede negar”, dijo.

Aunque hizo hincapié en su admiración por Belinda, e insistió en aclarar que cualquier discrepancia no tenía nada que ver con el talento actoral de la cantante, reiteró su descontento con la interpretación de su personaje en la caracterización.

“Eso sí... a mí me encanta Belinda, soy su fan, ¿ella qué culpa tiene, no?, ella está actuando, en varias ocasiones como que sí dije: ´-Ay, sí soy yo’, digo... le faltó un poquito a la caracterización, al principio la pusieron en una foto como fea y no soy fea, oigan”, dijo en un tono entre bromista y serio durante una interacción con periodistas en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La creación de un personaje que no es Paola Durante

Más allá de la apariencia física, Durán también ha cuestionado la forma en que se ha representado su relación con Paco Stanley en la serie. “Crearon un personaje y yo no soy un personaje”, dijo. “Yo soy un ser humano que pasó por muchas cosas, que se quedó callada por 24 años”.

La demanda contra Amazon Prime Video

Las molestias de Durán no se limitan a la ficción. La ex edecán ha amenazado con demandar a la producción de "¿Quién lo mató?” por lo que considera una tergiversación de la realidad y una falta de respeto a su imagen.

“No puedo creer que hayan subido esto, es una falta de respeto lo que están haciendo”, dijo Durán en una entrevista anterior. “Los voy a demandar, esto nunca pasó... Hoy es mi cumpleaños, qué bonito regalo de cumpleaños, hijos de pu...”.

Ya unos días antes, cuando se dio a conocer el avance de la serie que empezó a ser transmitida en mayo a través de Amazon Prime, Paola había desmentido rumores antiguos acerca de su relación con Mario Bezares, entonces aseguró que lo consideraba como una figura paterna, y que ese había sido el trato que él le dio para protegerla durante el tiempo del conflicto.

Las consecuencias de revivir el caso

Paola Durán no solo busca limpiar su nombre, sino también proteger a su familia del impacto negativo que ha tenido la serie. “Si de por sí para la gente ha sido difícil creer que somos inocentes, imagínate ahora con esto. ¿Cómo es posible que inventen cosas?”, cuestionó.

Las opiniones de Paola Durán han generado revuelo en las redes sociales. Algunos la apoyan en su derecho a defender su imagen, mientras que otros critican su actitud y la acusan de querer sacar provecho de la situación.

Sin duda, la serie "¿Quién lo mató?” ha reabierto viejas heridas y ha puesto en el centro de la polémica a algunos de los involucrados en el caso. Solo el tiempo dirá qué impacto tendrá esta producción a largo plazo en la vida de Paola Durán y los demás implicados.