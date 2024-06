Elecciones en Estados Unidos: 10 famosos que apoyan a Donald Trump

A medida que se acercan las elecciones en Estados Unidos, la atención se centra en los candidatos, y en las personalidades que los apoyan. En el caso de Donald Trump, quien busca volver a la Presidencia, es conocido por su influencia tanto en la política como en la cultura popular, y ya anteriormente ha recibido el respaldo de varias figuras prominentes en el mundo del entretenimiento y el deporte.

Aquí están algunos de los famosos que han mostrado su apoyo al expresidente.

1. Conor McGregor

El luchador de artes marciales mixtas no ha ocultado su admiración por Donald Trump, a quien ha calificado de “presidente fenomenal” en sus redes sociales en enero de 2020.

2. Jorge Masvidal

Otro destacado luchador de la UFC, Masvidal ha expresado su apoyo a Trump, suele destacar el impacto positivo de su presidencia en el empleo y la economía.

3. Herschel Walker

El exjugador de la NFL y amigo personal de Trump, Walker ha sido vocal en su apoyo, incluso ha participado en la Convención Nacional Republicana y en diversas plataformas.

4. Colby Covington

Conocido por su ferviente apoyo a Trump, Covington frecuentemente utiliza el hashtag #MAGA y viste la gorra “Make America Great Again”.

5. Dana White

El presidente de la UFC ha tenido una larga relación con Trump, quien jugó un papel crucial en el resurgimiento de la UFC. White ha hablado públicamente en apoyo de Trump en varios eventos.

6. Jon Voight

El actor, padre de Angelina Jolie, ha sido un firme partidario de Trump durante sus campañas de 2016 y 2020, y es probable que continúe su apoyo.

7. Mike Ditka

El legendario entrenador de fútbol americano ha expresado su admiración por Trump, incluso ha llegado a decir en entrevistas, que es un gran fan del padre de Donald Trump Jr.

8. Kid Rock

El músico no solo ha compartido fotos con Trump, sino que también ha sido vocal sobre sus puntos de vista políticos de derecha, y ha participado en eventos del magnate.

9. Taryn Manning

La actriz de “Orange is the New Black” ha declarado que Trump es su “héroe”, mostrando su apoyo en distintas ocasiones.

10. Scott Baio

El actor de “Happy Days” ha sido un partidario de Trump, ha hablado en la Convención Nacional Republicana y aparecido en campañas para el ex presidente.

Estas celebridades son solo algunos de los famosos que han mostrado su apoyo a Donald Trump. Sus razones varían desde la amistad personal hasta el acuerdo con sus políticas, especialmente en términos económicos y de seguridad. A medida que las elecciones se acercan, el apoyo de figuras públicas podría jugar un papel importante en la dinámica de la campaña.