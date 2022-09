Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy: “tengo mucho que decir”

Tras su separación con William Levy, Elizabeth Gutiérrez habló por primera vez de su relación con el actor.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, anunció William Levy en sus redes sociales a principios de año y minutos después eliminó su mensaje, lo que inmediatamente dio pie a que iniciaran las especulaciones sobre su relación con Elizabeth Gutiérrez.

Desde entonces, los rumores sobre el estado de su relación actual con la madre de sus hijos no han cesado “por favor les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella”, dijo meses atrás.

Ahora, Elizabeth dio sus primeras declaraciones a Lucho Borrego sobre dichas especulaciones, “sí me ha tocado leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo. Lo que yo habló con él (William Levy), siempre se va a quedar ahí”, precisó.

Y puntualizó que su prioridad es su familia y proteger a sus hijos del ruido mediático que ha generado su separación, “proteger a mis hijos, protegernos porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni quisiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que mandan mala vibra, o sea no”.

Sin embargo, dejó claro que tiene mucho que decir pero que no es su estilo hacerlo. “Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar las cosas dentro de mis cuatro paredes”.

Y finalmente, reveló que se siente feliz, “yo siempre me siento realizada, siempre me siento satisfecha”.

