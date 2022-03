¡En el desierto! Yalitza Aparicio comparte fotografías de su viaje a Dubái

Yalitza Aparicio, la actriz de la película “Roma”, sorprendió a sus seguidores con las imágenes de su reciente visita a Dubái.

Por Redacción CARAS

La actriz Yalitza Aparicio publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde aparece ella en el desierto de Dubái, Emiratos Árabes, viaje que realizó para celebrar los 15 años de Cartier Women’s Initiative en la ceremonia de los Impact Awards.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

En tanto, en una de las instantáneas, la actriz mostró el momento en el que un hombre le colocó un turbante color rosa, mientras ella lucía una blusa color blanco, una falda azul, unos lentes de sol y un bolso rojo. Además, Yalitza aprovechó para tomarse selfies en medio del desierto, disfrutando de la experiencia que tuvo la oportunidad de vivir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

La oriunda de Oaxaca, fue nombrada embajadora de la marca Cartier en octubre del año pasado, “Estoy muy feliz de unirme a la familia Cartier como Friend of the Maison, y comenzar una nueva aventura juntos”, fue el mensaje que escribió la actriz en ese entonces.

En los últimos meses, Yalitza se ha convertido en un ícono de la moda, por este motivo lujosas marcas han querido vestirla y colaborar con ella en sus diferentes proyectos. Además, ha protagonizado las portadas de las revistas más populares de la industria, sorprendiendo al público tras portar prendas y accesorios de marcas de alta gama.

Le llueven las críticas…

Aunque no todo ha sido color de rosa para Yalitza, pues ha tenido que lidiar con las críticas de los internautas que la señalan por usar ropa de marca.

Ante esta situación, Aparicio ha decidido no quedarse callada y alzar la voz, por lo que en una entrevista con el youtuber Juanpa Zurita dijo que, “no le parece justo que las personas juzguen a los originarios de alguna comunidad indígena cuando usan prendas costosas, pues muchos creen que no las pueden usar, algo que considera absurdo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

“Me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto o cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena, claro que soy indígena, jamás voy a negar eso, yo feliz de mis raíces… yo crecí de una manera diferente donde tal vez en muchas cosas le puedo fallar a mis comunidades y no por eso voy a dejar de hablar de ellos, pero otra cosa es que quería que quedara muy claro, era, ¿Y por qué no lo puedo utilizar?”, concluyó.