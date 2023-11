Enrique Iglesias realizó una sorprendente revelación sobre su próximo disco: qué dijo

Enrique Iglesias ha confirmado que su próximo álbum, titulado “Final Vol.2.”, marcará el cierre de su prolífica carrera musical. A pesar de la trascendencia de su última producción, el cantante insiste en su decisión de no lanzar más álbumes en el futuro.

Enrique Iglesias: una despedida anunciada

Durante la promoción de los sencillos de “Final Vol.2.”, que verá la luz en febrero, Iglesias reiteró su compromiso de que este será su último álbum.

En una entrevista con Today, el cantante español declaró: “Está terminado. De hecho, saldrá en febrero. Está completamente terminado. Lo que quiero hacer es grabar uno o dos videos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlo”.

Enrique Iglesias ha dedicado varios años a la creación de este álbum, y su determinación de que sea el último ha sido constante. En sus propias palabras: “He estado trabajando en este álbum durante bastantes años y para mí siempre fue como dije: mi último álbum… este es todo... no haré más álbumes”.

La gira actual y los futuros proyectos

Aunque el álbum marca el final de una era, los seguidores de Iglesias aún tienen la oportunidad de disfrutar de su música en vivo. Actualmente, el cantante se encuentra inmerso en su gira actual, “The Trilogy Tour”, en la que comparte escenario con Ricky Martin y Pitbull. Además, se han anunciado 18 nuevos espectáculos para el año 2024.

Cabe mencionar que Enrique hizo pública su intención de dejar de producir álbumes durante la promoción de esta gira. “Podría ser mi último álbum. No es algo en lo que haya estado pensando durante los últimos meses, es algo en lo que he estado pensando durante los últimos años”, expresó en una conversación en Instagram con Ricky Martin y Sebastián Yatra.

Un futuro sin álbumes, pero no sin música

Aunque el próximo álbum será el último en formato tradicional, Enrique Iglesias asegura a sus fans que no dejará de crear música. En sus propias palabras: “Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que estar empaquetadas como un álbum, así que este proyecto para mí es importante”.

El álbum “Final Vol.2.” no solo representa el cierre de un capítulo musical para Enrique Iglesias, sino también el inicio de una nueva etapa en la forma en que el artista compartirá su música con el mundo. Sus seguidores pueden anticipar no solo un último álbum, sino también la promesa de una continua creatividad musical en formas aún por descubrir.