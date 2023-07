El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova llevan más de 20 años juntos y han formado una familia con tres niños. A pesar de que el famoso ha mantenido en privado su vida personal, su hermano dio a conocer que contrajo nupcias en secreto. “Lo que no hizo es una boda grande”, dijo Julio Iglesias Jr en el programa de Sonsoles Ónega. Y agregó, “Enrique lleva con Anna muchos años y tiene tres hijos preciosos”.

Enrique y Anna se conocieron durante la grabación del videoclip para la canción Escape en 2001. Ambos se flecharon y la química entre ellos fue evidente por lo que de inmediato comenzaron a salir para conocerse cuando él tenía 26 años y ella 20. En 2008, dijo a la prensa que no pensaba en casarse, mientras que Enrique si tenía intención de proponerselo. Al parecer ahora si estuvieron decididos de dar el siguiente paso en su relación.

Enrique Iglesias no asistió a la boda de Tamara Falcó

Durante una entrevista en Y ahora Sonsoles, Julio Iglesias Jr confirmó que el cantante Enrique Iglesias no estaría en la boda de su hermana Tamara Falcó con Íñigo Onieva. “La familia entera prácticamente. Falta Enrique Iglesias, mi hermano no viene porque no le gustan las bodas”, explicó Julio.

Enrique Iglesias se casó en secreto con Anna Kournikova, reveló Julio Iglesias Jr Getty Images

El cantante de 48 años y su esposa han decidido mantenerse alejado del foco mediático, por lo que no asistieron a la boda de Tamara Falcó en el Palacio de El Rincón en Madrid, donde 400 invitados fueron testigos del “sí quiero”, de la pareja que ha sido sumamente criticada tras darse una seguna oportunidad pese a la infidelidad de Iñigo.