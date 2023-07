Esposa de Sergio Mayer prepara demanda a esta persona de LCDLFM por difamarlo

Al parecer no solo hay tensión creciente dentro de La Casa de los Famosos, sino que también se siente afuera. Y es que las últimas personas dentro de La Casa ya llevan más de un mes conviviendo bajo el mismo techo, y quienes han sido eliminados confiesan lo complicado que esto lleva a ser. Sin embargo los comentarios de un ex participante alcanzaron los nervios de Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer (quien aún participa en LCDLF) y ahora planea una demanda por comentarios de difamación contra su marido.

Issabela Camil demandará a esta persona de LCDLF por difamar a Sergio Mayer

Issabela, quien lleva más de 20 años casada con Sergio Mayer, habló con reporteros para exponer que está tomando un proceso legal contra un ex participante del reality, aunque sin develar su nombre. “No platicaré mucho porque es un tema legal, pero me toca a mí como esposa de Sergio tocar estos temas que salen de un juego”, declaró la hermana de Jaime Camil, “una de las personas que salió, y no voy a decir su nombre porque no quiero ni darle un poquito de importancia”.

Al momento están fuera Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres, Ferka, Paul Stanley, Bárbara Torres y Apio Quijano. Y aunque Issabela no develó el nombre directo, dio un par de los argumentos de este ex participante de La Casa y por lo que estaría demandándole: “empezó a decir que Sergio tenía contratadas empresas, que era un fraudalento y que gracias a mis millones él se había salvado, y eso me parece muy delicado porque ya es difamación”.

Seguidores del reality aseguran que Camil planea demandar a Sofía Rivera Torres, pues en su eliminación fue quien más críticas dio al ex integrante de Garibaldi. “La realidad es que Sergio es tramposo, es fraudalento. Estamos viendo ya que están compitiendo contra granjas y granjas de bots contratados, y así pues llevas una navaja a la guerra y son cosas que aquí ya nos estamos enterando y se han expuesto”. Entre estas denuncias de la esposa de Eduardo Videgaray que generaron polémica, añadió: “me parece muy injusto pensar que nada más porque Sergio es un gran estratega todo está funcionando”.

Sofía Rivera Torres no se ha hecho presente en las demás galas de eliminación, lo cual resulta misterioso para los seguidores, e incluso podría tratarse de una prohibición para salir debido a estos comentarios.