Issabela Camil explicó cómo le afecta la ausencia de Sergio Mayer por estar en LCDLFM

Sergio Mayer es uno de los participantes La Casa de los Famosos México que más ha dado de qué hablar. Además de los miles de televidentes que lo ven desde la comodidad de sus hogares, su esposa Issabela Camil e hijas también lo están observando, y extrañando bastante. De esto habló Issabela, quien mencionó ante reporteros que realmente se siente perdida sin Sergio.

Issabela Camil se siente perdida sin Sergio Mayer

Issabela Camil fue interceptada por varios reporteros en el aeropuerto y la cuestionaron por la participación de su esposo Sergio Mayer en La Casa de los Famosos. Ella hizo referencia a lo mucho que lo extraña, tomando en cuenta que ya lleva un mes dentro de La Casa, y que incluso aprecia mucho más todo lo que él hacía.

“Estoy apreciando muy cañón lo que hace Sergio. Me ha tocado de todo, me puso una lista y pensé, ‘claro que puedo hacerlo’, y sí pude, pero es mucho”, dijo la actriz mexicana, “creo que estoy muy contenta de que está haciendo algo que le gusta. A Sergio le encantan los retos y es muy mental, es alimento para su mente porque es muy estratega, yo sé que está en su mero mole”.

Sergio e Issabela tienen dos hijas, Antonia y Victoria, quienes claramente extrañan a su papá. “Nunca he dicho que es fácil ser madre soltera, siempre las he admirado. La diferencia es que yo sé que el mío regresará, no sé en qué semana pero va a regresar, y ellas viven una realidad... a menos que encuentren pareja. Es una responsabilidad inmensa, más que nada económica”. Después confesó que daría lo que fuera por tener a su esposo Sergio Mayer con ella, explicando que se apoya mucho de él para varias cosas de la cotidianidad.

“Me gustaría que Sergio estuviera aquí para decirme qué hacer, o darme un consejo y me dijera ‘muévete por acá con Antonia, o haz esto con Victoria, o este problema manéjalo así', porque él está muy involucrado en mi vida y es muy inteligente, entonces me encamina y eso lo valoro muchísimo”.

Recordemos que Sergio Mayer e Issabela Camil llevan más de 20 años juntos, por lo que este cambio sí ha sido un reto, como lo sentenció el actor y ex político: “antes de irse a La Casa me dijo ‘esto te va a servir mucho porque a veces me tomas por cualquier cosa, no me aprecias’, y le dije que siempre lo aprecio y me dijo que iba a ver lo que es estar sin él”, corroboró Issabela.