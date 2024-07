Erik Rubín se pronuncia sobre la decisión de su hija Nina de abandonar la escuela

Ante la decisión que tomó Nina sobre abandonar la escuela, su papá Erik Rubín respaldó la decisión de su hija y aseguró que la joven de 17 años sí terminará la escuela preparatoria.

No cabe duda que Nina tiene muy claro que quiere dedicar su tiempo y esfuerzo a su pasión que es la televisión y los escenarios, los cuales han sido parte de su niñez, ya que gracias a sus papás creció en los foros de televisión.

La joven estaba llevando a la par sus actividades escolares con sus compromisos, por lo que ahora tomó la decisión de concluir la educación preparatoria con un examen, lo que le permitirá no asistir a las clases, para dedicar ese tiempo a sus proyectos frente a las cámaras.

Respecto a este tema, Erik Rubín reafirmó su apoyo incondicional hacia su hija, quien busca construir su propio camino en el medio del espectáculo con el apoyo de sus papás.

“Nina es una niña muy inteligente que va a terminar la escuela, no es que no vaya a estudiar, sí va a estudiar, lo que pasa es que le está dando prioridad a lo que le apasiona y a lo que ama”, dijo y agregó, “no todos necesitamos lo mismo, no todos queremos lo mismo, tenemos que ser abiertos ante esto. No se trata de no estudiar por flojo, y ahorita además sí está trabajando. Es una niña que desde muy pequeña gana dinero y no porque nosotros la explotemos, sino porque está realizándose ella como persona, y por otro lado va a terminar su escuela”.