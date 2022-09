Erika Buenfil se deja ver junto a su hermana y lucen idénticas

La actriz Erika Buenfil compartió un collage de fotografías en sus redes sociales, donde aparece junto a su hermana Martha.

La también conocida como, “reina de Tiktok”, Erika Buenfil siempre deja ver su lado más carismático en redes sociales, donde comparte selfies, fotografías de su trabajo como actriz, de sus viajes, fotografías de los momentos más felices y divertidos con su hijo, entre otras cosas. En esta ocasión, la actriz se dejó ver muy sonriente junto a una de sus hermanas.

Erika tiene dos hermanas: Elisa María y Martha, con quien al parecer tiene una excelente relación; así lo dejó ver en sus redes sociales donde sorprendió a sus fans al mostrar el gran parecido que tienen, incluso podrían ser gemelas.

Martha y Erika han demostrado ser inseparables, a las dos les gusta grabar videos para Tiktok y así divertirse, además les gusta mucho compartir tiempo juntas, demostrando que son grandes cómplices.

La excelente relación de Erika con su hijo Nicolás

A pesar de ser mamá soltera, Erika Buenfil ha logrado tener una gran relación con su hijo Nicolás de Jesus Buenfil López de 17 años.

Erika Buenfil habló en una pasada entrevista con Vanidades sobre cómo ha llevado la crianza de su hijo Nicolás al ser madre soltera desde que se enteró que estaba embarazada.

Erika ha demostrado ser toda una mamá “moderna”, puesto que en redes sociales hace notar la divertida relación que tiene con su hijo adolescente, quien ha sido criado únicamente por la actriz.

“Nicolás es mi mayor motivación y tenemos una gran comunicación. Lo que me ha funcionado es que todo lo hablo con él, le digo las cosas como son”.

“El día que me senté y le dije, ¿qué vamos a hacer?, se nos van a acabar los ahorros, me respondió, ‘mamá, haz tu canal de Youtube, tú cocinas muy bien’. Yo no sabía nada de eso, pero me encanta cocinar. Empecé haciendo huevos con frijoles. Hacía un video a la semana. Posteriormente fuimos a la alfombra roja y se me vino la prensa encima, ‘¿y ahora qué hice?, pensé. Querían que hablara de mis videos, y mi sorpresa fue que una gelatina de limón había tenido un millón de vistas en Youtube”, confesó sobre el reto de sacar adelante a su hijo ella misma y a su vez, la motivación que hubo detrás de su reinvención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erika buenfil (@erikabuenfil50)

Te puede interesar:

ÉL ES EL ACTOR CON QUIEN MICHELLE RENAUD ESTARÍA ESTRENANDO ROMANCE

ASÍ REACCIONÓ FRIDA SOFÍA ANTE LA CAÍDA DE SU MAMÁ ALEJANDRA GUZMÁN