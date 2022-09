Él es el actor con quien Michelle Renaud estaría estrenando romance

El actor Matías Novoa respondió al ser cuestionado sobre la supuesta relación sentimental que tiene con la actriz Michelle Renaud.

Desde su ruptura con Danilo Carrera, han vinculado a la actriz Michelle Renaud con varios famosos, entre ellos, Osvaldo Benavides, con quien meses atrás se dejó ver muy cercana, sin embargo, parece que solo se trataba de una amistad. Ahora, la actriz nuevamente vuelve a acaparar los titulares después de que compartió una imagen en la que aparece abrazando a un hombre y después presumió un fastuoso arreglo de rosas que le regalaron.

De manera que, el actor fue cuestionado en el programa “Hoy”, y respondió a los rumores de noviazgo con Michelle Renaud, aunque su respuesta no fue del todo clara.

“Yo estoy bien, estoy tranquilo, feliz… no te estoy diciendo nada, te estoy diciendo que estoy feliz. No te puedo decir nada, o sea, no te puedo decir nada, ustedes no pueden interpretar si sí o no, yo nada más te estoy diciendo que yo en mi vida estoy muy feliz y sí, mi corazoncito está también muy contento”, reveló el famoso que también habló de su separación con Isabella Castillo.

“Mi corazón está contento después de un largo proceso de sanación mío, de un proceso anterior que pasé de separación. Ahorita estoy súper feliz, estoy con trabajo, se va a estrenar la novela, que eso también me tiene muy contento porque es mi segundo proyecto aquí en Televisa”, concluyó sin admitir o negar su supuesta relación con la actriz de “La Herencia”.

Te puede interesar:

ELIZABETH GUTIÉRREZ SOBRE WILLIAM LEVY: “TENGO MUCHO QUE DECIR”

Kate del Castillo habla “como española” en los Premios Billboard y nadie sabe por qué