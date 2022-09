Así reaccionó Frida Sofía ante la caída de su mamá Alejandra Guzmán

En medio de los problemas que siguen arrastrando Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la joven respondió fríamente a la caída que sufrió la cantante en su concierto.

Como es bien sabido, Frida Sofía y Alejandra Guzmán no tienen una buena relación de madre e hija, por esta razón se han mantenido distanciadas desde hace varios años. Después de la caída que sufrió Alejandra Guzmán durante su concierto en Washington, su hija fue cuestionada sobre cuál era su sentir ante el percance de su madre.

El periodista Gustavo Adolfo Infante, entrevistó a Frida hace un tiempo cuando la cantante reveló que en su niñez había sido víctima de abuso por parte de su abuelo Enrique Guzmán y ahora habló con ella para preguntarle sobre su mamá,

Frida Sofía respondió tajantemente y ante la pregunta del periodista sobre el estado de salud de Alejandra, ella respondió, “no sé Gus.. pues no sé ojalá se recupere pronto”. Gustavo le mostró el video de la caída de su madre, sin embargo, Frida respondió, “¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando se murió mi hermana, para mí ya no existe”.

La relación entre Frida y Alejandra se torna cada vez peor, recordemos que antes de que salieran a la luz las acusaciones de abuso; madre e hija se habían alejado debido a que supuestamente Frida, Alejandra se había relacionado sentimentalmente con uno de sus ex novios.

Te puede interesar: KATE DEL CASTILLO REAPARECE Y ASOMBRA POR SU NUEVO ASPECTO FÍSICO (FOTO)

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Se dislocó la cadena en pleno concierto de la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, en el centro Kennedy de Washington. “Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bendiciones, realmente estoy bien, lo qué pasó fue que se me dislocó mi cadera, tengo dos prótesis; a veces puede pasar, pero nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó, quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que va a haber mucho rock and roll. No hay fractura, gracias a Dios, besos”, dijo Alejandra en una entrevista.

Asimismo, se dio a conocer que Alejandra Guzmán se encuentra estable y bien después de caerse durante su actuación en el evento antes mencionado. La reina del rock latino, espera poder regresar en 2023 para terminar su esperado show en la gala, donde lamentablemente tuvo el percance mientras interpretaba su éxito, “Mala hierba”.

Te puede interesar: ÉL ES EL ACTOR CON QUIEN MICHELLE RENAUD ESTARÍA ESTRENANDO ROMANCE

Chayanne reaparece tras rumores de cirugía en su rostro