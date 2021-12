“Es culpable de su muerte”, padre de Halyna Hutchins sobre Alec Baldwin

Anatoly Androsovych, padre de Halyna Hutchins, se pronunció en contra del actor Alec Baldwin y señaló que él es el culpable de que su hija haya muerto.

Por Diana Laura Sánchez

Después de más de dos meses de la tragedia y en medio de las investigaciones por la muerte de Halyna Hutchins quien fue la directora de fotografía de la película ‘Rust’ y murió por un disparo accidental del actor Alec Baldwin mientras grababan las nuevas escenas de la cinta, el padre de Halyna declaró al periódico ‘The Sun” que Alec es el culpable de la muerte de su hija.

Aunque, anteriormente ha sido el propio Alec Baldwin quien ha declarado que él no fue el culpable del accidente que le quitó la vida a Halyna. “Siento que hay alguien responsable por lo que ocurrió, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”, afirmó en una entrevista con el periodista George Stephanopulos. “Nunca apuntaría un arma a alguien y apretaría el gatillo. No sé que pasó en ese set. No sé cómo llegó esa bala a la pistola”, agregó.

Además, en las recientes declaraciones el padre de Hutchins dijo, “Para mí está claro que Baldwin disparó, por lo que es difícil para mí entender cómo no se le puede responsabilizar por la muerte de mi hija”. Y agregó que ha sido una situación muy difícil para su nieto de nueve años. “No sé si algún día se recuperará completamente. Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto fue un gran shock para todos”.

