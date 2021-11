El asistente que le dio el arma a Baldwin habla por primera vez

El asistente de dirección de la película “Rust”, David Halls rompió el silencio y habló del trágico accidente en el que la directora de fotografía perdió la vida por un disparo accidental de Alec Baldwin.

Por Diana Laura Sánchez

A unas semanas después de que el actor Alec Baldwin matara accidentalmente a Halyna Hutchins, el asistente, David Halls habló y aseguró estar triste por la muerte de su amiga Halyna. En un comunicado enviado al periódico The New York Post, expresó: “Halyna Hutchins no era sólo una de las personas más talentosas con quien he trabajado, sino también era una amiga”.

“Espero que esta tragedia lleve a la industria a revaluar sus valores y prácticas para garantizar que nadie resulte herido durante el proceso creativo”, agregó.

DAVID HALLS

En días pasados se dio a conocer que David Halls fue despedido hace unos años de otra cinta después de que un arma lesionara a una persona de la producción.

Aparentemente David era el responsable de comprobar que las armas estuvieran libres de balas. Sin embargo, su abogada dijo lo contrario, “No es responsable de verificarlo, ese no es el trabajo del asistente del director. Si elige revisar el arma de fuego porque quiere asegurarse de que todos estén a salvo, puede hacerlo, pero no es su responsabilidad”, afirmó en una entrevista en Fox News.

Aunque la semana pasada, Halls reconoció a los investigadores que debería haber revisado todas las balas cargadas en el arma y “no podía recordar si hizo girar el tambor”.

ALEC BALDWIN

Según las declaraciones del director de “Rust” ante las autoridades, aseguró que el actor Alec Baldwin estaba practicando sacar su arma cuando ocurrió el disparo. Souza les dijo que Alec estaba “sentado en un banco en el entorno de un edificio de una iglesia, y estaba practicando desenfundar en forma cruzada (cuando un tirador saca un arma de una funda en el lado opuesto del cuerpo respecto a la mano que usa)”. El director estaba mirando por encima del hombro de Halyna cuando escuchó un estallido fuerte, según la declaración. Asimismo, las investigaciones continúan para determinar cómo llegaron las balas reales al set.