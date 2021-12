Alec Baldwin niega haber disparado el arma que mató a Halyna Hutchins

El actor Alec Baldwin habló por primera vez sobre la tragedia que ocurrió en las grabaciones de la película ‘Rust’, donde la directora de fotografía falleció por un disparo accidental.

Por Diana Laura Sánchez

“Siento que hay alguien responsable por lo que ocurrió, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”, afirmó Alec Baldwin.

En una entrevista con el periodista George Stephanopulos, Baldwin describió cómo sucedieron los hechos de aquella tragedia durante el ensayo del 21 de octubre, y durante el cual una bala hirió a Hutchins y le quitó la vida.

El actor de 63 años asegura que él no apuntó ni apretó el gatillo y que nunca lo habría hecho.”El gatillo no fue apretado, yo no lo apreté, nunca apuntaría un arma a alguien y apretaría el gatillo. “No sé qué pasó en ese set. No sé cómo llegó esa bala a la pistola”, dijo.

Alec nunca pensó que Halyna estaba muerta, incluso creyó que se había desmayado cuando se desvaneció, supuso que había sufrido un ataque al corazón, hasta que la policía confirmó su muerte. “Esas imágenes me vienen a la mente, me mantienen despierto por la noche y no he dormido en semanas”, expresó.

Por otra parte, dijo que nunca comprobó si la pistola que le dieron estaba cargada o no con balas reales porque anteriormente siempre le habían dicho que no debía manipular nada una vez que se identifican como ‘seguras’.

Finalmente, dijo que no sabe si volverá a hacer una película o si su carrera esté terminada.

