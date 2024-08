Esta es la inmensa fortuna que tiene Kylie Jenner a sus 27 años

El pasado 10 de agosto Kylie Jenner cumplió 27 años disfrutando de fama mundial y una fortuna multimillonaria.

La joven incursionó en el mundo del entretenimiento a los diez años al aparecer en el reality show Keeping Up with the Kardashians.

Poco a poco, la integrante más joven del clan Kardashian-Jenner fue formando su propio camino hasta convertirse en la segunda persona de la familia con más dinero después de Kim Kardashian.

¿De cuánto es la fortuna de Kylie Jenner?

De acuerdo con Celebrity Net Worth, portal especializado en estimar la fortuna de las celebridades, el patrimonio neto de Kylie Jenner es de 700 millones de dólares. La influencer gana entre $40 y $100 millones al año.

Por otro lado, en junio de este año, Forbes compartió la lista de las mujeres estadounidenses que hicieron su propia fortuna en 2024, en la que Kylie se colocó en el lugar 47 con una fortuna de 710 millones de dólares.

¿De dónde proviene la fortuna de Kylie Jenner?

La mayor parte de su fortuna proviene de Kylie Cosmetics, empresa de la cual posee aproximadamente el 44,1% de la compañía. En 2020 vendió el 51% a Coty por 600 millones de dólares.

Jenner también obtiene otros ingresos gracias a sus acuerdos de marca y publicidad en redes sociales. En Instagram acumula 398 millones de seguidores, en TikTok 56.2 millones y 39.8 millones en X, antes Twitter.

También te puede interesar: Qué trastorno sufre el hijo de Colin Farell, a quien le creó una fundación en su honor

Además, parte del patrimonio de Kylie proviene de sus propiedades. Según Celebrity Net Worth, a lo largo de los años, Kylie Jenner ha comprado y vendido varias casas en el sur de California. La residencia principal actual de Kylie es una mansión en Hidden Hills.

En 2019, Forbes coronó a Kylie Jenner como multimillonaria después de vender el 51% de su empresa de cosméticos a Coty Inc. por 600 millones de dólares, valorando la empresa en su conjunto en 1,200 millones de dólares. No obstante, en 2020 se le quitó el título, ya que los números que había informado el equipo de Jenner a Forbes eran falsos.

También te puede interesar: ¡El fin de Bennifer! Revelan la fecha en que Jennifer López y Ben Affleck harán oficial su divorcio