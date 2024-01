Estos fueron los momentos más aplaudidos de los Premios Emmy

Aquí recopilamos algunos de los mejores momentos de los Premios Emmy que estuvieron llenos de grandes sorpresas.

Christina Applegate

La primera presentadora de la noche fue Christina Applegate, quien muchos tal vez recordemos como la caprichosa hermana de Rachel Green, en la serie Friends. Después de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple, la actriz compartió que se tomaría un tiempo fuera de la cámara hasta sentirse mejor y en control de su cuerpo. Hoy, la actriz no solo logró eso, sino que sintió el apoyo y cariño de sus compañeros, al salir para presentar el premio a mejor actriz en una serie de comedia.

Jennifer Coolidge

Ganadora del premio como mejor actriz en serie de comedia, la carismática actriz agradeció a la comunidad LGBT, debido al inesperado desenlace de su personaje en la segunda temporada de the White Lotus.



Tina Fey & Amy Poehler

Se dice que nunca se debe de enviar a un hombre a hacer el trabajo de una mujer. Después de la aparatosa participación de Jo Koy como host en los premios Golden Globes, el público comenzó a recordar que estas dos grandes comediantes y escritoras son una opción segura y divertida para hostess cualquier tipo de ceremonia. El par tuvo la labor de anunciar el premio al mejor especial en vivo, quien finalmente le fue otorgado a Elton John.

Pedro Pascal y Kieran Culkin

Para aquellos que han estado al tanto de la temporada de premios, habrán notado que Pedro Pascal ha asistido a ellos portando un cabestrillo, después de sufrir una caída. Mientras que el actor chileno fue nominado por The Last of Us y Kieran por Succession, el premio a mejor actor terminó llevándoselo Culkin ambas veces, en ambos eventos.

A pesar de triunfar el pasado 7 de enero en los Golden Globes, Culkin se aseguró de recordarle a Pedro en su discurso de agradecimiento, que él había ganado. A lo que Pedro el día de hoy, mencionó que su lesión había sido causada por el ahora ganador al Emmy.

Grey’s Anatomy

Con casi 20 temporadas de trayectoria y numerosos casos clínicos, cinco miembros del elenco original se reunieron para presentar un premio esta noche. Ellen Pompeo, Justin Chambers, Katherine Heigl, Chandra Wilson, y James Pickens Juniors, le regalaron al público una cálida sorpresa y anunciar que son los ganadores en su propia categoría de series médicas.

Hanna Waddingham y Colman Domingo presentan el Governors Award a Sarah Kate Ellis.

Este año fueron Waddingham y Domingo los encargados de otorgar el premio governor’s a GLAAD. Organización reconocida por su abogacía por la comunidad LGBT+ desde hace 40 años.

Charlie Puth honra a los artistas fallecidos este año en el In’Memorian

Como sucede cada año, la academia de televisión recuerda y honra a aquellos artistas que perdieron la vida este año. Durante la ceremonia, fue el cantante Charlie Puth, acompañado de un coro, quien cantó “See you again” en memoria de los artistas. Algunos de los aristas honrados fueron: Angela Lansbury, Barbara Walters, Andre Braugher y Matthew Perry.

La familia Roy arrasa con actuación en Drama

A pesar de no siempre llevarse bien en el papel de sus personajes, Sara Snook y Kieran Culkin se llevaron el papel a mejor actor y actriz en serie de drama respectivamente. Demostrando una vez más que la familia Roy siempre sale victoriosa.