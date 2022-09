Estos han sido los mayores éxitos de Salma Hayek en el cine

Te contamos cuales son las mejores películas de la exitosa actriz Salma Hayek. La estrella mexicana que brilla en Hollywood

Estas son las 5 películas más exitosas de la famosa actriz Salma Hayek, la mexicana que la está rompiendo en Hollywood.

También te interesa: Salma Hayek protagoniza comercial del Super Bowl vestida de diosa griega

Con motivo del 20 aniversario del estreno de la película Frida y los rumores sobre la actuación de la mexicana en la serie Black Mirror, te presentamos un recuento de las películas más exitosas de Salma Hayek.

Frida

En 2003, la actriz mexicana fue nominada a mejor actriz y la cinta ganó seis Premios Óscar: Mejor maquillaje y Mejor banda sonora.

La película retrata la vida de la pintora mexicana, los episodios más polémicos junto a Diego Rivera y el controvertido romance con León Trotski, así como la cercana amistad que tuvo con la cantante Chavela Vargas.

El proyecto colibrí

A continuación te presentamos esta película del 2019 protagonizada por Jesse Eisenberg, Salma Hayek y Alexander Skarsgârd y está basada en hechos reales sobre la construcción de un cable de fibra óptica entre Kansas y Nueva Jersey.

Del crepúsculo al amanecer

Esta increíble cinta forma parte del legado cinematográfico de Quentin Tarantino, protagonizada por George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis y Ernest Liu.

En dicha cinta la actriz mexicana interpreta a una vampiresa donde realiza un exuberante baile con una boa. Si no la has visto, no te la puedes perder porque Salma luce mejor que nunca.

El callejón de los milagros

La cinta es una adaptación de la novela homónima del mismo nombre escrita por el Nobel de literatura, Naguib Mahfouz y narra la vida de un barrio, sus habitantes y el dueño de la cantina del pueblo. En ella aparece Bruno Bichir, María Rojo y Ernesto Gómez Cruz.

Próximos éxitos de Salma Hayek

De acuerdo con ciertos rumores que circulan en la red, la estrella de cine Salma Hayek formará parte del elenco de la sexta temporada de la serie Black mirror. Aún no se ha confirmado la actuación de la mexicana, sin embargo, se sabe que ya hay platicas al respecto.

También se sabe que la serie constará de más capítulos que la temporada anterior estrenada en junio de 2019 donde participaron estrellas de la talla de Miley Cyrus, Topher Grace, Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, entre otros.

Concluyendo, esperamos que se nos haga realidad el deseo de ver a Salma en esta macabra serie.

Seguir leyendo…

Salma Hayek, Marc Anthony y su prometida, juntos en un concierto en Londres

Adiós pena: famosos que conquistaron al cine siendo sexys

Mexicanos conquistando corazones extranjeros

Susana Dosamantes, el rostro que triunfó en Hollywood antes que Salma Hayek

Salma Hayek por fin develó su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood