Estos son los nuevos rostros que verás en el contenido de ViX

Jennifer Trejo (Paloma en Radical)

Hace 12 años, los estudiantes de una humilde primaria en Matamoros se evaluaron como los peores del país; RADICAL es la historia de cómo un maestro (Eugenio Derbez) transformó la realidad de una comunidad enseñando un método nuevo de enseñanza y llevando hasta su potencial las posibilidades de cada alumno en medio de carencias y adversidades. En especial la de Paloma quien inspiró la película

RADICAL está basado en una historia real que sucedió hace 12 años, de unos niños mexicanos que pasaron de ser los peores alumnos, a ser los mejores del país. La historia de unos niños que hicieron frente a la carencia, atreviéndose a usar la imaginación y el ingenio.

Epy Velez (Alexa en La Lola)

Es la historia de un hombre exitoso que piensa que puede usar a las mujeres para satisfacer su ego. Un día se despierta con cuerpo de mujer y luego trata de revertir el cambio y recuperar su cuerpo original mientras intenta proteger su trabajo y la relación con su hija, madre y mejor amigo. En este nuevo reality, “LaLola” paga las consecuencias del machismo y debe volver a aprender de todo, desde caminar hasta abrirse paso en el empleo, pero más que nada, el verdadero significado del amor.

Alexa amiga de Lalo y ahora de Lola, será una pieza fundamental para que Lola entienda y se ponga en los zapatos de las mujeres.

Eileen Yañez (Matilde en Consuelo)

Ambientada en Ciudad de México en los años 50, la serie combina con maestría el drama y la comedia a través del personaje de una mujer de la alta sociedad mexicana que, tras ser abandonada por su marido, debe ingeniárselas para sobrevivir mientras toma el control de su destino y sus placeres, incluyendo la venta de juguetes sexuales. Consuelo combina los conflictos del melodrama clásico con el desparpajo de la comedia moderna para tratar temáticas vigentes, magnificadas por el particular contexto histórico y moral de la época, justo antes del inicio de la Revolución Sexual, convirtiendo a Consuelo en una mezcla única de relevancia, irreverencia y entretenimiento.

Matilde no solo trabaja en casa de Consuelo, ella es su confidente y le da el empujón para empezar su nuevo negocio.

Sebastian Garcia (Guillermo en Es Por Su Bien)

Es la historia de tres mamás, Clara, Nena y Matis quienes hacen hasta lo imposible para prevenir que sus hijos estén con las mujeres que ellas creen que son las parejas incorrectas para sus “pequeños”.

Memito es el hijo adolescente de Nena (Kate del Castillo), tiene una buena relación con su madre, pero el que la Nena se “meta” tanto en su vida, los está alejando.

Diana Carreiro (Paola Ochando en Profe Infiltrado)

Cuenta la historia de Julián, un tipo bueno y soñador que nunca ha conocido otro mundo que no sea el de la delincuencia. Su familia trabaja para una red de contrabando de electrodomésticos comandada por Don Rafael Ochando, el Rey de la Fayuca, pero su falta de vocación para el crimen y su personalidad sensible lo ha relegado a trabajos menores como repartidor de mercancía. Un día, mientras cubre su ruta de repartidor, Julián cae en las manos del comandante Aurelio Maldonado, jefe de la división anti-contrabando de la policía, que a cambio de no meter a Julián y a su mamá a la cárcel lo obliga a trabajar como informante en la organización de los Ochando, infiltrándolo como maestro de educación física al Instituto Cuévano, la escuela privada en la que estudia la hija de Don Rafael, Paola Ochando. La misión de Julián es conseguir pruebas de que Don Rafael está usando la escuela como bodega clandestina y acercarse a Paola para intentar que incrimine a su papá y así poder arrestarlo y desmantelar el negocio. Lo que el profe no se vio venir es que terminará creando una linda amistad con la hija de Ochando, lo cual lo pone en una situación aún más comprometedora.

Yankel Stevan (Alejandro en Tus Amigos Nunca te Harían Daño)

Seis amigos universitarios se reúnen para despedir a uno de ellos que se irá a ser sacerdote y vivir lo que se perderá en el futuro. Cada uno tiene su propia crisis, la reunión se descontrola, sus emociones explotan, hay verdades que saldrán a la luz.

Alejandro, su crisis de pareja ha llegado a la cama. Su relación con Beatriz ya no es lo que era. Pero Alejandro ha sido educado con los valores de género más arcaicos. El mal entendimiento sexual con Beatriz lo sume en dudas sobre su masculinidad. Su inseguridad de macho es una bomba de tiempo emocional.

Ian Andrade (Arturo en Juegos Interrumpidos)

Cuando una madre mexicana que vive en Estados Unidos se entera de que le dieron en adopción a su hijo (Arturo), de origen mexicano, por medio de una red de trata de personas, emprende un viaje con el niño para buscar respuestas. Pero la verdad conlleva peligros que no solo pondrán en juego el bienestar sicológico y la estabilidad de su familia, sino también la vida de todos

Kaled Acab (Sebastián en Intercambiadas)

Yare Santana (Estefanía en Intercambiadas)

Después de discutir con su mamá, Sebastián desea que ojalá, Lupe, la empleada, fuera su mamá y su deseo… ¡se cumple! Paola y Lupe sufren un intercambio de cuerpos que les obligará a asumir el rol de la otra. Lupe el de una alta ejecutiva en una agencia de marketing con un importante proyecto entre manos y Paola el de trabajadora doméstica en su propia casa. Mientras buscan la manera de volver a sus cuerpos, las dos vivirán enormes desafíos y aprenderán mucho la una de la otra y sobre sí mismas. Lupe, logrará la confianza que necesita para atreverse con un nuevo amor y Paola descubrirá que el proyecto más importante en su vida son sus hijos, y que con tanto trabajo se había olvidado de su hogar.

Estefanía es la nueva novia del Papá se Sebastián y lo opuesto a Paola, divertida y buena onda.