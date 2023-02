EXCLUSIVA Maite Perroni habla sobre “Triada”, el mayor reto de su carrera

En una íntima entrevista para CARAS, la actriz y cantante Maite Perroni nos habló del proyecto más retador de su carrera; la serie Triada que se estrena este miércoles 22 de febrero. Este año promete ser el mejor para Maite, debido a que además de estrenar proyecto, en agosto iniciará gira con RBD, el grupo que la vio nacer, pero sin duda, lo más especial de este 2023, será la experiencia mas gratificante de su vida; Maite será mamá de una niña y se siente plena y agradecida de la familia que formará junto a Andrés Tovar.

Perroni dijo a CARAS, “Triada llegó con mucha intensidad. Estaba grabando Oscuro Deseo 2, cuando recibí una llamada en la que me contaron al respecto de este nuevo proyecto en el que buscaban exponer un hecho real. Me dijeron que viera el documental, Three Identical Strangers. Cuando empecé a verlo me pareció muy interesante, porque abordaba muchos temas de conversación alrededor de los experimentos genéticos sobre cómo funciona el condicionamiento humano en nuestra sociedad.

Empezamos a trabajar este proyecto con Leticia López Margalli, la escritora de Oscuro Deseo, y me sumé como productora asociada, para conocer el proyecto desde cero, en la construcción de los personajes y en el desarrollo de los guiones. Esto me permitió abrir esa puerta que hace mucho tiempo quería que se volviera parte de mi camino, porque en unos años me gustaría seguir produciendo contenido y tal vez un día solo producir y poder darle la oportunidad a otras actrices”

Asimismo, confesó que es el mayor reto de su carrera y estuvo trabajando mucho tiempo en el. “Definitivamente. Y lo es, porque

fue un proyecto que estuvimos trabajando por mucho tiempo. Los primeros tres meses fueron de ensayos y lecturas, pues teníamos que tener claro cómo iba a funcionar el set cuando estuvieran los personajes reunidos y eso implicaba que una escena durara 10 horas. Fueron 5 meses de filmación los cuales el 80 por ciento fueron llamados nocturnos que eran de 12 a 14 horas, fue muy retador y también, fue un aprendizaje muy grande. Fue emocional y, físicamente, un proyecto muy duro porque son tres personajes completamente diferentes, una es una perito forense, la otra está en un psiquiátrico, y la otra es una chava que tiene una circunstancia de vida que implica estar cerca de las drogas, de la prostitución. Son tres mundos que encuentran la forma de buscarse. Fue muy intenso, pero al mismo tiempo, agradezco este reto y esta oportunidad que me mueve de lugar y me invita a conocer mundos distintos”.

En febrero sale la serie, en mayo serás mamá y en agosto comienza la gira de RBD. ¿Qué harás después?

Dormir, aunque creo que no porque va a estar la bebé (risas) Es como si este 2023, terminara de manifestarse esta realización profesional, personal y además, cierro un ciclo con broche de oro con este amor y esta energía que existe alrededor de RBD que al día de hoy nos sigue sorprendiendo. 19 años después, ver que todavía existe ese amor y esa fuerza por RBD, es impresionante, creo que ni nosotros mismos nos esperábamos que sucediera de esta forma. Sin duda, va a ser un año muy poderoso.

¿Podrías decir que este 2023, te sientes más plena que nunca?

Si, y al mismo tiempo súper nerviosa. De repente digo “wow todo lo que está pasando” porque se estrena la serie, después me convertiré en mamá, lo cual, en verdad, es lo más retador tanto física como emocional, y cierro el año con un regalo gigantesco del proyecto que inicio mi vida profesional, que es RBD. Wow 2023, es abrumador y muy emocionante.