Fotos Uriel Santana

Maquillaje Alfonso Castro

Peinado Erick Moreno

Styling Daniela Reyes

Management Caro Palomo

Sin duda, estos últimos años, han sido los más especiales, cambiantes, retadores y, al mismo tiempo, satisfactorios para Maite Perroni. En febrero estrena la serie Triada que describe como uno de los retos más importantes en su carrera, en agosto comienza gira con RBD, cuyos fans han demostrado el mismo furor que hace casi dos décadas y, en medio de todo lo antes mencionado, pronto vivirá la experiencia más bonita, conmovedora e importante de su vida: convertirse en madre de una niña.

EXCLUSIVA Maite Perroni posa embarazada por primera vez y nos revela el sexo de su bebé

“De repente digo: ‘¡wow 2023!’, es abrumador y al mismo tiempo emocionante, porque ha pasado de todo” nos confiesa Maite, quien en los últimos años no ha parado. Su vida profesional y personal se ha transformado de una manera inesperada y se siente muy agradecida.

Con un brillo en los ojos, digno de una futura mamá, Maite nos abre su corazón, se le ve plena y agradecida con todos estos retos que se le han presentado en la vida, siempre dispuesta a afrontarlos y a disfrutarlos junto a su esposo Andrés Tovar, a quien se le nota a leguas la felicidad de convertirse en papá.

“Siempre quise tener una niña”, nos confiesa Andrés emocionado. Y así empezamos un maravilloso shooting y una reveladora entrevista con nuestra protagonista de portada, Maite Perroni.

“DEFINITIVAMENTE VA A SER UNA NIÑA MUY AMADA, CONSENTIDA Y MUY APAPACHADA. ESPERO Y DESEO QUE PODAMOS GUIARLA DE LA MEJOR FORMA”.

¿Qué concepto tenías de la maternidad?

Para mí, la maternidad siempre había sido una ilusión y un concepto muy romántico de lo que representa dar vida, traer a un ser humano a este planeta y de lo lindo que es poder conectar con ese ser que va a llegar a este mundo y que es consecuencia del amor, de una decisión de familia, de pareja y de vida.

Siempre tuve considerado el vivir este proceso como mujer, pero lo veía de forma muy lejana. Claro que quería ser mamá y quería formar una familia, pero no sentía que era algo inmediato. Para mí, era muy importante el poder desarrollarme profesionalmente, viajar, tener mi autonomía y mis propias experiencias. Nunca dije “no quiero ser mamá”, pero si lo veía lejano. Ahora, esto llega en el momento perfecto en el que me siento una mujer muy consciente de lo que estoy viviendo, sin embargo, aún así estoy descubriendo todo.

¿Cuándo decidiste que querías ser mamá?

La verdad es que fue la primera vez en mi vida en la que ni siquiera lo dudé. Me sentí tan segura de los pasos que hemos dado como pareja y de la persona con la que estoy formando una familia y un hogar, que nunca fue un cuestionamiento, y por primera vez dije: "¡por supuesto que vamos a hacerlo y vamos con todo!”. Creo que esto hace una diferencia, porque sí se vuelve una decisión completamente consciente y muy clara, pues estamos juntos y en el mismo canal, con los mismos objetivos y metas, por eso ni siquiera lo dudé. Así es como se materializa esta ilusión de ser mamá.

Maite Perroni y Andrés Tovar estan esperando una niña

¿Cómo te enteraste de que estabas embarazada?

Estábamos en la planeación de la boda y, un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo: “Mai, creo que estas embarazada” y dije: “no, sería muy pronto”, porque además, habían sucedido tantas cosas, que yo creí que estaba cansada y por eso me sentía así. Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo.

Maite Perroni en la prueba de su vestido de novia

Recuerdo que dijo: “toma, háztela, no pierdes nada”. La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto.

“ANDRÉS ES UN HOMBRE SUMAMENTE PROTECTOR, MUY AMOROSO Y EMPÁTICO... VA A SER UN GRAN PAPÁ".

¿Esta niña va a ser la primera de muchos hijos?

Claro que tenemos planes de formar una familia, pero ya somos una, entonces, si las cosas se dan y llega otro bebé más adelante, vamos a ser los más felices y sino también, creo que vamos a estar siempre abiertos a recibir lo que esté en nuestro camino y a abrazarlo y a disfrutarlo juntos. Lo importante es ir viviendo nuestro presente y sobre la marcha iremos viendo cuál es la historia que se termina de contar. Ya la vida dirá si es uno, dos, tres...

