EXCLUSIVA Maite Perroni nos habla de sus 20 años de carrera; su maternidad y dinámica familiar

Tuvimos que ser “la sombra” de Maite por casi dos meses y aún así no alcanzó el tiempo para plasmar en esta edición especial por lo menos un resumen completo de lo que ha sido su carrera hasta ahora, que resumimos en esta entrevista y sesión de fotos.

Para platicar sobre sus 20 años de carrera nos reunimos con Maite en la Suite Diego Rivera del Hotel Presidente In- tercontinental Polanco, en la Ciudad de México, donde por espacio de nueve horas hicimos fotos, comimos, dormimos (en el caso de Lía, su hija de poco más de un año) y conversamos sobre todo lo que representan estas dos décadas de trabajo en el mundo del espectáculo.

En esta ocasión nos encontramos con una Maite mucho más serena, más ecuánime y más humana. Pero, hay que decirlo, vimos en sus ojos la misma chispa y calidez que descubrimos en octubre de 2004 en esa jovencita que empezaba sus 20’s vestida de colegiala, en un proyecto de tele llamado Rebelde.

“Estar con ustedes es un apapacho al corazón por el esfuerzo que representan todos estos años de trabajo. Estar con el equipo de siempre, y con CARAS, era importante para poder contar mi historia, así que estoy feliz de celebrar y compartir con todos ustedes”, nos contó Maite después de horas y horas y fotografías y cambios de vestuario.

Dice Maite que aunque disfruta mucho su faceta como actriz y su vida profesional, no hay nada más importante que su vida real, la de a deveras, la de ser mamá, la de compartir con su familia y amigos más cercanos, esa es su prioridad.

“Amo ir al súper y hacer las cosas cotidianas de la vida, como estar con la gente que quiero en la que sus trabajos y profesiones son tan importante como la mía. Eso es estar plena. En una ocasión, en un centro comercial, estaba con una de mis mejores amigas y de pronto llegó una señora que me dijo ́Lupita, me puedo tomar una foto contigo ́, pero mi amiga desde la secundaria le dice, ́señora, ella no se llama Lupita, se llama Maite ́, y eso habla de que para mis amigos yo no soy la famosa, soy quien siempre he sido”.

No lo piensa mucho cuando le preguntamos si ha tenido que dejar cosas o aspectos personales de lado por cumplir con su agenda de trabajo. “Presencia, tiempo y espacio con la gente quiero. He estado ausente en la vida de mis amigos y la gente que más amo, pero todo ha sido por seguir un sueño que a veces demanda tiempos de 24-7. Es una carrera muy bonita pero que es súper demandante y competitiva”, nos cuenta en tono serio.

Reconoce también que las cosas positivas de su carrera son mucho mayores, incluso en la música, donde no imaginó también incursionar. “De pronto ya estaba en frente de miles de personas en un concierto, así que puedo decir que esta carrera me ha dado demasiado, incluso sola, sin el grupo, en una faceta como actriz y cantante en solitario”.

Tras el reencuentro de RBD del año pasado, dice Maite que sólo quería poder plasmar en su alma y su corazón todas esas emociones y experiencias hermosas e irrepetibles que había tenido la fortuna de vivir con sus compañeros de grupo. “No quería dejar ir un sólo momento de lo que sentí en esos escenarios cuando estamos juntos. No tiene explicación ese movimiento amoroso de tanta gente, de su energía que es más fuerte que nada, porque no importa cuántos estadios llenemos, lo más bonito es lo que se queda en nuestros corazones, y eso es para siempre”.

En cuanto a la Maite de las faldas cortas y la corbata roja, la recuerda con nostalgia y cariño, pero sabe que ya no está, que ya pasó pero que es parte de sus carrera y de sus inicios. “Es un ciclo que se cerró, ahora estoy priorizando mi etapa como mamá y esposa, cosa que me hace muy feliz, pero sin dejar de lado lo que más me apasiona. Estoy desarrollando dos proyectos de cine, así que espero pronto estar en los sets, pero eso es sólo cuestión de tiempo y de trabajar duro. Tendrán la exclusiva”.

