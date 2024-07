EXCLUSIVA Nadia Ferreira sueña con una familia numerosa y revela la posibilidad de ser actriz o cantante

Looks Urbanic

Maquillaje Sidney Jamila

Peinado Mario Osorno

Styling Gaby Rouge

Dice Nadia Ferreira que siempre le gustó el spotlight, y eso nos quedó más que claro cuando la vimos dándolo todo en Miss Universo 2021, donde por poco se lleva la primera corona para su país, y que reafirmamos hace unas semanas en Florida, a donde llegamos para realizar esta entrevista y sesión de fotos, de la mano de la firma Urbanic.

Verla tan segura y desenvuelta ante la cámara nos hace constatar que pertenece a una nueva generación de ciudadanas del mundo, que no tiene miedo de alzar la voz, abrirse paso y mostrarse tal cual es, en un mundo dominado por las redes sociales, los prejuicios y la inmediatez.

Sus herramientas, además de una innegable belleza, son años de experiencia en el mundo de la moda, en el que irrumpió a los 13 y en el que aprendió que el amor propio, la familia y la solidaridad femenina, son básicos para trascender y alcanzar las metas.

“Desde que tengo uso de razón, soñaba con la vida que hoy vivo. Tengo fotos de chica modelando como lo hago ahora. Siempre soñé con ser modelo, con representar a mi país y su gente, y poder ser ejemplo para otras mujeres”, nos cuenta Nadia, entusiasmada.

En su país, sobre las pasarelas y bajo los reflectores, sus anhelos no tardaron en hacerse realidad, y desde ese lugar conquistado en lo más alto, hoy invita a otras mujeres a que no dejen de perseguir sus sueños. “Quiero decirles que todo es posible siempre y cuando mantengan una mente positiva, sean fieles a sí mismas y cuenten con una red de apoyo. Yo cuento con mi familia y mi madre”, dice la primera finalista (segundo lugar) de Miss Universo 2021.

De hecho, durante nuestra sesión de fotos, en backstage, vimos a la mamá de Nadia contemplar orgullosa a su hija, quien por más de una década de trabajo casi de forma ininterrumpida y se ha abierto camino en este competitivo medio.

“Ha sido increíble. Son más de 10 años en los que he crecido muchísimo a nivel personal y profesional. Con el modelaje he podido viajar y conocer a personas y culturas de todo el mundo; realmente ha sido maravilloso. Espero que esto siga sucediendo por muchos años más”.

Una nueva faceta

Hace casi dos años, Nadia Ferreira tuvo que hacer una pausa en sus actividades cuando supo que estaba embarazada, algo que para nada significó un sacrificio para la modelo y su carrera; se trataba de un sueño más para la paraguaya y su esposo, el cantante Marc Anthony.

“No hay palabras para expresar lo que siento por mi bebé y por haber cumplido el sueño de ser madre, es algo muy especial y se lo deseo a todo el mundo. El ser madre cambió por completo mi vida, me dio otro sentido. Yo voy a ser su pilar, así como mi madre lo ha sido para mí. Quiero darle todo”.

De nuevo, el tema de la familia sale a relucir en nuestra entrevista, siempre como un aspecto prioritario en la vida de la modelo sudamericana. “Ellos (mi familia) ocupan el primer lugar. Así es como me criaron y como me gustaría criar a mis hijos. La familia siempre va primero”, asegura Nadia.

Soñar en grande

“No me malinterpretes, soy muy feliz y estoy agradecida, pero aún hay mucho por descubrir y sueños por cumplir”, nos confiesa nuestra entrevistada, quien no tiene miedo de mostrarse ambiciosa y soñadora a la vez. “A nivel profesional, me gusta mucho la música y la actuación, y me encantaría explorarlas un poco más”.

Pero no solo en lo profesional. Nadia también sueña con una familia numerosa. ”Me encantaría tener más hijos. Hoy tengo una gran razón para seguir y ser muy feliz: mi hijo”,agrega Ferreira, quien pese a sus logros en la moda y los certámenes de belleza, no se considera una mujer cercana a la “perfección” que muchos perciben en las redes.

“Creo que todos como personas, y más allá del spotlight, nos enfrentamos a la presión externa para cumplir con todo aquello que la gente espera de nosotros”. La clave, dice, está en sentirse cómodos en su propia piel, ser fiel a los valores personales, dar lo mejor de sí y ser una buena persona.

“Siempre me gustó el reflector, y claro que tiene sus pros y contras, pero yo soy muy positiva y no me enfoco en lo malo. Yo elijo ser un ejemplo y poder usar mi voz para la gente que lo necesite”, confiesa.

