Así es la nueva película en la que veremos a JLo y Maluma juntos

Estamos a menos de un mes del estreno de Cásate conmigo, película con la que JLo vuelve a la pantalla grande junto a Maluma, en su debut como actor.

Por Jorge Alférez

JLo

Fue a finales de la década de los 80 cuando JLo llegó al cine con la película My little girl de 1987. Más tarde, proyectos como Selena de 1997 y Made in Manhattan del 2002, posicionarían su carrera como actriz, hasta sus participaciones más recientes como Second Act de 2018 y Hustlers de 2019.

Por su parte, recientemente Maluma presentó su voz a un personaje animado para su versión en español, pero será en Cásate conmigo, la primera ocasión en la que el cantante originario de Colombia, haga su debut como actor. Un suceso que sin duda no nos queremos perder.

Te puede interesar: JLo no se casará con Ben Affleck hasta que cumpla con esta condición.

La trama

Kat Valdez (JLo) y Bastian (Maulma) son dos súper estrellas que mantienen una relación amorosa y deciden casarse de forma pública y frente a los ojos del mundo entero, en una ceremonia televisada. Sin embargo, momentos previos a llegar al altar, Kat descubre que Bastian le ha sido infiel y ella queda expuesta frente a todos sus seguidores.

Ante dicha situación y con la intención de contraatacar a su prometido, decide casarse de forma impulsiva con un hombre del público, el cual resulta ser Charlie (Owen Wilson) un profesor de matemáticas que asiste al evento por acompañar a su hija y a su mejor amiga.

A partir de ese momento, seremos testigos de la relación que surge entre Kat y Charlie, al tiempo que veremos los intentos desesperados de Bastian, por recuperarla.

¿Lo logrará?

Para no perdértela

El filme que llega a todos los cines el próximo 10 de febrero de 2022, es una comedia romántica que promete entretener y enamorar a todos. Además, cuenta con música nueva por parte de Jennifer López y Maluma.

No te pierdas el adelanto exclusivo que tenemos para ti a través de nuestras redes sociales.

Notas relacionadas: JLo dice: «Estoy feliz… es el mejor momento de mi vida»