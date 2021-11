Famosos reaccionan al polémico video de Galilea Montijo

La conductora Galilea Montijo publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que negó tener vínculos con Inés Gómez Mont y el narcotraficante Beltrán Leyya, esto inmediatamente provocó la reacción de sus amigos, colegas y seguidores.

Por Diana Laura Sánchez

En medio del llanto, Galilea Montijo le hizo saber a sus seguidores que se siente devastada y dolida por las acusaciones en su contra sin pruebas. La conductora ha sido señalada por un supuesto vínculo con Inés Gómez Mont y el fallecido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, luego de que se publicara un libro titulado ‘Emma y las otras señoras del narco’, escrito por Anabel Hernández, donde señala que la conductora fue una de las mujeres que estuvo con el criminal, lo cual Galilea desmintió.

Ante el escándalo, la tapatía suplicó que paren los ataques en contra suya y de su esposo Fernando Reina, a quien también vinculan con los Puga-Gómez. “Siempre me he aguantado y me he callado. Se me ha acusado de muchas maneras, sin pruebas”, expresó.

En el video niega haber tenido una relación de negocios con Inés, quien se encuentra prófuga de la justicia, junto a su marido Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Además, defendió el trabajo de su esposo, quien dejó de ser el tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. “Nunca ha sido suplente de diputado Tonatiuh González en el Congreso de la Ciudad de México ni en ningún otro Congreso. Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales”, afirmó.

Montijo dejó en claro que siempre ha cumplido con la ley y que es una mujer trabajadora que ha luchado por sacar adelante a sus padres y hermanos durante los 28 años de su carrera, y no ha sido nada fácil por las distintas acusaciones de las que ha sido víctima a lo largo de su trayectoria.

¿Qué dijeron los famosos del video de Galilea Montijo?

Inmediatamente escribieron sus comentarios ofreciendo todo su apoyo a la conductora, quien apareció llorando durante todo el video que duró cuatro minutos y ya cuenta con miles de reproducciones. “A todos ustedes, gracias por siempre estar”, dice la leyenda del video.

Su amiga y compañera en el programa ‘Hoy’, Andrea Escalona, escribió. “Me duele tu dolor, te amo y los que te conocemos sabemos la clase de reina y ser humano que eres. Siempre contigo Gali”.

Tania Ruiz, le dejó un extenso mensaje. “Gali tú sabes lo que eres, lo que vales y todo lo que has construido a lo largo de tu trayectoria que es de aplaudirse. Tu sabes tu valor. Las circunstancias son lo que tú eres en ellas. Eres fuerte y tienes muchas virtudes y cualidades. Esto que estás viviendo ahorita, te dará más herramientas para seguir siendo más sabia. Todo lo que nos pasa hace que reinvéntemos nuestra historia y tú lo has hecho muy bien. Estamos en un mundo en el que falta más comprensión y cuando uno sufre también permite que otros vean el mensaje para inspirar comprensión, compasión y amor. Dios está contigo y tu familia…”.

La exRBD, Anahi, expresó. “Eres la persona más trabajadora, siempre llenando de alegría a todos. Me rompe el corazón ver tus lágrimas. Dios te llene de bendiciones y alegrías. Que todo lo bonito y feliz vean siempre tus ojos”.

Además, famosos como, Juan José Origel, Jacky Bracamontes, Ana Brenda Contreras, Alejandro de la Madrid, Ludwika Paleta, María León, Erika Buenfil, entre otros le hicieron saber que cuentan con su apoyo y amistad.

