Federica Quijano fue golpeada por su hijo, esto se sabe al respecto

Federica Quijano fue hospitalizada luego de que su hijo con autismo la agrediera físicamente. La crianza de la famosa con Sebastián ha sido un proceso complicado para entender su condición. Federica compartió el mal momento que atraveso con su hijo, quien fue diagnosticado con autismo cuando tenía tres años.

La famosa compartió que el joven le dio un cabezazo en el brazo sin intención de lastimarla, pero fue una consecuencia del desborde emocional, aunque en su intento por contenerlo, ella resultó herida. “Sebastián se puso muy agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, entonces estoy aquí en el hospital para ver qué me pasó", dijo Federica quien reveló que tiene una tendinitis,- inflamación- que aunque el tendón no se rompió, si le causó mucho dolor que la llevó al llanto. “Ya salí del hospital, tengo una tendonitis, porque gracias a Dios no está roto, pero me fregó el tendón”, dijo en la sala de su oficina y con una férula en el brazo; ahora se recuperará con los medicamentos que le recetaron.

Mientras estuvo en el hospital, su doctor le suministró vía intravenosa antiinflamatorios y posteriormente un complejo de vitaminas para complementar su buena nutrición. además le pidió que guarde mucho reposo.

Posteriormente, Federica Quijano compartió una reflexión sobre lo que implica ser madre de un niño con autismo como Sebastián. “A veces como mamá azul es una montaña rusa, hay días en que Sebastián está increíble y que ves a tu hijo a los ojos y te corresponde, te ve, te abraza, te ama y tienes estos momentos que valoras muchísimo como mamá y otros en los que es una lucha constante de sentimientos”.

Federica Quijano dijo sentirse comprensiva con su hijo por lo ocurrido, aunque reconoció que duele aceptar los cambios repentinos en la conducta de su hijo. “Sé que se siente mal y aveces siento que no hay salida, no sé si les pase a ustedes, pero pasa, los días pasan y hoy ya acabo, mañana será un día nuevo”.

“La parte fisica me duele, evidentemente me duele el brazo, pero me duele más el alma, el corazón, de reprente ver tan lejos a mi hijo. Sentirme como tan ajena a lo que está sintiendo y eso deuele más. Él sigue creciendo y haciéndose más fuerte y yo más viejita. Me asusta el día que ya no pueda con él”, añadió la cantante.