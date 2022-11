Fernando Colunga revela cómo se encuentra y por qué no tiene redes sociales

En entrevista con Fernando Colunga, nos abre el corazón para contarnos sobre su amor por la actuación, el cual ha sido una constante a lo largo de su vida. Asimismo, nos comparte el porqué mantiene su vida personal privada y el gran cariño que le tiene a quienes han seguido su carrera a lo largo de los años.

Por: Samia Becil Canavati

En exclusiva para CARAS México, Fernando Colunga abre su corazón.

¿Cómo estás en estos momentos de tu vida?

Contento y trabajando. No siempre frente a las cámaras, pero siempre estoy trabajando. A veces dicen que estoy alejado y no es así. Siempre estoy haciendo cosas, lo que pasa es que no todas son públicas.

¿Cómo estás viviendo tu regreso a las pantallas?

Es un momento muy emocionante. Siempre he dicho que es muy importante que el público te conozca en todas tus facetas como actor y en este momento estoy viviendo una etapa increíble.

Después de tantos años y tantos proyectos, ¿hay algo que busques en un proyecto a la hora de aceptarlo?

Desde el inicio de mi carrera, mi prioridad siempre ha sido pensar en el público. Le tengo un gran respeto y amor a mi audiencia, por eso siempre busco que se emocionen, que la pasen bien y que vean algo interesante. Otra cosa muy importante es que busco que sea un proyecto que desde el inicio esté hecho con respeto. Si veo que hay respeto, cariño y que se va a hacer con conciencia, trato de subirme a él.

¿Qué significa la actuación en tu vida?

Es lo que más feliz me hace. Volvería a hacer lo mismo otra vez. Es una carrera que si la amas, nunca dejas de aprender. Siempre hay algo que descubres y algo nuevo que te sorprende. El día que no le encontrara significado, lo dejaría, porque sería mentirme a mí y al público al hacer algo que no me apasiona.

Viviste toda la transición de cuando las telenovelas estaban en su auge y ahora que hay todo un abanico de posibilidades, ¿cómo ha sido este cambio?

Yo creo que el abanico de posibilidades siempre ha existido. La velocidad con la que vivimos, nos ha llevado a encontrar nuevas formas de contar las historias. Si haces un pequeño recuento de las películas que han ganado premios, algunas son grandes melodramas que usan la misma fórmula, simplemente la cuentan con un formato diferente. El fin sigue siendo el mismo: generar un sentimiento en la audiencia.

¿Qué te gusta y que no te gusta de estos nuevos formatos y de cómo se mueve la industria actualmente?

Me gusta la profundidad y la facilidad de tener las cosas instantáneas. La gran ventaja es que te puedes dar a conocer a nivel mundial de forma instantánea, eso antes no se podía hacer. Sin embargo, se ha perdido el romanticismo de entrar a la casa del público. Era un privilegio poder entrar a la casa de alguien, era una cultura que ahora es más volátil.

Más allá de la actuación, ¿qué te gusta hacer cuando no estás trabajando?

Creo que soy tan normal que por eso intentan ver qué hago raro (risas). Estoy con mi familia, leo, estudio, trato de ser mejor cada día y vivir feliz. No tengo redes sociales porque sé que no voy a poder atender al público como quisiera. Si las tuviera, estaría las 24 horas del día conectado porque no podría dejar un mensaje sin atender. Si no puedo atender al público, lo cual ha sido mi principal objetivo desde que empecé esta carrera, prefiero estar a un lado y ser espectador.

Si mi carrera estuviera basada en escándalos, no tendría derecho a decir que ahora quiero una vida privada. Esta es una situación de coherencia. A lo largo de mi vida, yo tomé la decisión de decir “soy para ustedes mientras trabajo” y acepto las críticas de quienes no están de acuerdo con eso.

¿Qué opinas de que tus fans digan que tu vida es un misterio?

Me ha tocado estar del lado de los fans, admirando a alguien, es por eso que creo que un buen fan, lo único que quiere es que hagas un buen trabajo y que seas feliz. Los actores que yo admiraba tenían una vida, una familia, una carrera impecable y a mí me hacía feliz ver eso.

He tenido una vida bastante coherente y he decidido no exponer mi vida personal, familiar y con mi mujer porque ellos no tienen que vivir en el ojo público por mí. No se puede tener contento a todo el mundo. Siempre me preguntan por qué no aclaro nada y les contesto que el que lo tiene que aclarar es el que lo dice. Yo no puedo ir aclarando lo que alguien dice que estoy haciendo, me volvería loco.

Has hecho de todo, cine, teatro, televisión, ¿cuál es el formato que más te gusta para contar una historia?

La base empieza con un buen libro, esa es la estrella principal. Mientras haya algo interesante por decir, siempre va a haber alguien que lo quiera escuchar. Ya sea, cine, televisión o teatro, si el mensaje es bueno, siempre tiene un gran efecto en la audiencia.

¿Qué sigue para ti?

Mucho trabajo (risas).

