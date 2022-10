“Fui muy feliz, mi divorcio fue inesperado”, Aislinn Derbez

Las actrices Aislinn Derbez y Michelle Renaud se sinceraron sobre cómo vivieron el divorcio con sus exparejas, ambas consideraron que al final todo fue un éxito.

Aislinn Derbez y Michelle Renaud compartieron sus experiencias en el proceso de divorcio que ambas vivieron desde ángulos diferentes. En el nuevo capítulo del pódcast de la hija de Eugenio Derbez, La magia del caos, las dos coincidieron en que la separación fue lo mejor que les pudo pasar.

La protagonista de La reina soy yo y la Herencia, quien recientemente anunció su noviazgo con el chileno Matías Novoa, narró que su matrimonio con el músico y empresario, Josué Alvarado fue muy doloroso y tóxico.

Por su parte, Aislinn contó que su experiencia fue muy diferente, pues la relación que mantenía con Mauricio Ochhmann, padre de su hija Kailani, era muy bonita, por lo que la solicitud de divorcio llegó de forma inesperada.

“La verdad yo sí fui muy feliz, mi relación era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado. Fue algo más como de que empiezas a crecer por caminos distintos, te empiezas a abandonar a ti mismo por complacer al otro”, expresó la actriz.

La dolorosa e inesperada separación de Aislinn Derbez

En marzo de 2020, la pareja publicó un comunicado en las redes sociales donde confirmaban su separación. Sin embargo, tiempo después se confirmó que fue en diciembre de 2019 cuando el actor tomó la decisión de divorciarse, misma que a ella le costó aceptar.

“A veces la otra persona toma una decisión, por la razón que sea y por más que no lo entiendas, hay que respetarla”, expresó. “El reto en mi caso sí fue como de decir: ‘Pues tengo que soltar porque me lo están pidiendo. La vida y esta persona me lo están pidiendo. Tengo que aceptar como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es’.

La actriz admitió que llegó el momento en el que las metas de ambos dejaron de coincidir, y al final ella tuvo que aceptar y soltar por el amor que sentía por él.

Tras haber superado ese episodio en su vida, afirmó que el divorcio no tiene una connotación negativa: “para mí ha sido de los logros más increíbles de mi vida. Es un éxito”, afirmó.

Michelle Renaud y el fin de la relación dolorosa

En un momento del pódcast, Aislinn Derbez expresó: “Sientes de alguna extraña manera que el divorcio es lo mejor que te ha pasado”. A esta frase, Michelle respondió convencida: “Definitivamente”.

Michelle Renaud también expresó que fue difícil tomar la decisión de terminar la relación con el padre de su hijo Marcelo, pero al mismo tiempo fue “liberador dar el paso”.

“Divorciarte no es un fracaso es una decisión, al igual que casarte (…) casarte tampoco es un éxito porque no es una meta”, dijo Renaud.

La relación, que duró seis años entre matrimonio y noviazgo, nunca funcionó, explicó la actriz. Esta siempre fue difícil, además de que se basaba en el dolor, y no en el amor y en la comunicación.

“Me casé sabiendo con quién, pensando que podía cambiarlo. Nadie cambia a nadie”, reveló. “Me casé pensando que el matrimonio y el bebé lo iban a hacer sentar cabeza, lo iba a hacer jugar a la casita conmigo. Y de pronto no estábamos jugando y fue cuando dije: ‘No quiero esto’”

“Siempre fue una relación muy difícil donde yo la pasaba muy mal y yo decía: ‘Es que yo lo amo’, porque cuando terminábamos, que terminábamos, yo creo que cada semana, yo sufría muchísimo”, agregó.

Michelle Renaud compartió que fue su hijo Marcelo, por quien decidió ponerle fin a su matrimonio, pues está consciente de que “una mamá feliz es una mejor mamá”.

