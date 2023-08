Hijo de Talina Fernández revela que venderán la casa de la conductora

Tras la muerte de Talina Fernández, su hijo Pato Levy habló en una entrevista sobre qué pasará con la residencia donde la conductora vivió los últimos años de su vida.

A casi dos meses del sensible fallecimiento de la “dama del buen decir”, Pato Levy dio a conocer el destino que tendrá la mítica residencia de su mamá en la que vivió grandes momentos, además resguardaba emblemáticas piezas de arte y recuerdos significativos que guardó durante muchos años.

Durante una entrevista con el programa “Ventaneando”, Pato expresó, “la estamos poniendo en venta. Mi mami tenía otra casa, la cual vendió para poder comprar este terreno y con la chamba poquito a poquito fue construyendo, y ella solita construyó la casa. Ningun de sus tres maridos nunca le dijo: ‘Talina te voy a comprar tu casa’”.

¿Por qué venderán la casa de Talina Fernández?

En este sentido, Pato Levy explicó que los motivos por los que decidieron vender la residencia es por los altos gastos que implica su mantenimiento, además del costoso predio por la zona en la que se ubica. “la luz, el agua, el predio, de verdad es carísimo, es irreal”, dijo el hijo de la presentadora Talina Fernández.

Por otro lado, comentó que la única propiedad que conservarán será la que se encuentra en el Puerto de Acapulco, la cual ya pusieron en renta mediante una aplicación digital. “Tuvimos una respuesta increíble. No dice casa de Talina Fernández, pero yo le pusé Quinta-lina. Esa no queremos venderla, o sea, esa era la niña de sus ojos de mi mami, su rincón en donde se paraba a ver toda la bahía y la pintaba”.

¿Qué pasó con las cenizas de Talina Fernández?

Hace unas semanas, Pato Levy expresó durante una entrevista con el programa De Primera Mano, “los restos me los voy a llevar a la casa y en lo que decidimos qué hacer, tenemos ahí un mueble muy bonito con las fotos de mi hermana Mariana, que mi mamá lo tenía en su cuarto con las velitas, sus cigarritos que a Mariana le gustaban. Bueno, pues ese mueble ahora va a servir para poner los cigarritos de mi mamá, las fotos de mi mamá, y cada vez que pasemos por ahí ponerle una florecita blanca, mandarle besos al cielo, y honrarla con estar bien nosotros, honrarla con seguir haciendo bien nosotros, y no tirarnos, porque lo más fácil es tirarnos todos, y pues no, no nos vamos a tirar”.

Pato Levy dijo que una parte se quedará en su casa, y otra en un lugar significativo para ella y para sus hijos. “Acapulco para ella siempre fue muy importante, sus papis tuvieron casa ahí, ella siempre fue e Acapulco, sus amigas, Kika, Angélica María, mi madre tenía una casita en Acapulco, entonces sus cenizas las vamos a llevar a Acapulco, yo me iré a tirarlas al mar, y lo que pensábamos era poner, ahí debajo de la virgencita que está en el mar, voy a poner una plaquita ahí esconcida entre las piedras, con el nombre de mi mami y sus fechas”.