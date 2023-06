Las palabras que María Levy dedicó a su abuela Talina Fernández

Talina Fernández y su nieta María Levy tenían una gran relación. En julio del año pasado posaron juntas para CARAS y abrieron su corazón tras el lamentable fallecimiento de Mariana Levy en 2005.

“María fue la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija. Yo no me podía morir con ella porque tenía que ver por María, el gran amor de mi hija. Para mí, fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la “aborrecencia”, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella”, dijo la llamada dama del buen decir tras recordar aquel 29 de abril de 2005 cuando Mariana Levy falleció en medio de un intento de asalto.

Mientras su abuela se desvivía en halagos hacia ella, María no dejaba de admirarla, de verla cómo platicaba, y sonreir al saber que Talina se sentía orgullosa de ella. “Nada me hace más feliz que saber que estás orgullosa de mí... En mi crecimiento, fueron nueve años de mi mamá y nueve tuyos. Tengo a las dos por igual”. Ante estas palabras y con una gran sonrisa de satisfacción, Talina le aseguró, “Pero ahora, los siguientes nueve y todos los que resten, son tuyos”.

La relación de Talina Fernández con su nieta María Levy

Talina fue quien cuidó de María luego de que su madre falleciera, por lo que compartieron mucho tiempo juntas, que las llevó a construir un amor infinito.

“Compartir tanto a su lado ha sido el mayor regalo y la más grande bendición de mi vida. Para mí es tan especial poder decir que es mi mejor amiga. La vida nos hizo abuela y nieta, el destino nos hizo madre e hija y el amor nos hizo mejores amigas. Es el claro ejemplo de cómo la adversidad te fortalece muchísimo, y más cuando hay amor”, dijo la conductora.

“Nos llevamos increíble, nos reímos mucho, compartimos el amor por la música clásica, me fascina escucharla contar historias y verla ser. Me encanta cuando nos ponemos creativas y me enseña cosas, aunque soy poco paciente, pero disfruto de todo momento a su lado. Es una relación muy linda y siempre aprendo algo a su lado”, confesó María.