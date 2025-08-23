¿Cuál es el destino más popular del 2025?

El 2025 tiene un ganador indiscutible en el mundo de los viajes: Osaka, Japón. La ciudad, conocida como la “cocina de la nación”, se coronó como el destino más popular del año, gracias a su vibrante mezcla de tradición, modernidad y, sobre todo, gastronomía.

Jackyenjoyphotography/Getty Images

¿Por qué todos quieren ir a Osaka?

Más allá de ser una metrópoli llena de luces y energía, Osaka es un paraíso para los foodies. Aquí nacieron platos icónicos como el takoyaki (bolitas de pulpo) o el okonomiyaki (una especie de pizza japonesa a la plancha). Sus calles rebosan de puestos de comida, mercados nocturnos y restaurantes que han enamorado a millones de viajeros.

Josh Hawley/Getty Images

Cultura, historia y vida nocturna

Osaka no solo brilla por lo que se come. La ciudad es el punto de partida ideal para descubrir la región de Kansai, con joyas como Kioto y Nara a pocos minutos en tren. Además, su vida nocturna es una de las más animadas de Japón: neones, bares escondidos y un ambiente cosmopolita que la convierten en la capital cool del país.

© Marco Bottigelli/Getty Images

En 2025, todos los caminos llevan a Osaka. Una ciudad que mezcla la tradición japonesa con la modernidad más vibrante, que se vive en cada plato, cada calle iluminada y cada sonrisa de sus habitantes. Si estás pensando en tu próximo viaje, apunta este nombre: Osaka, el destino que lo tiene todo.