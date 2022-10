Humberto Zurita le hizo una inesperada propuesta a Stephanie Salas

A dos meses de relación, Humberto Zurita y Stephanie Salas ya planean vivir juntos, así lo confirmó un amigo cercano a una revista.

Al parecer la relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas va viento en popa; los actores que recientemente confirmaron su relación fueron captados juntos por una revista, donde se veían muy enamorados saliendo de un restaurante en Puebla.

Tres años después de la muerte de Christian Bach, el actor se volvió a dar una oportunidad en el amor con Stephanie, quien era amiga de la difunta esposa de Humberto. A pesar de que entre ellos existe una gran diferencia de edad, ambos están viviendo su amor al máximo.

Un amigo cercano a la pareja reveló a una revista cómo se encuentra Humberto en su relación con Stephanie. “Sumamente feliz; desde la muerte de Christian Bach, en 2019, no lo veíamos tan contento. Perder a quien fuera su esposa por 33 años fue muy doloroso, pero él tuvo una gran certeza, aunque por dentro le pesaba mucho la ausencia de ella”.

Además, reveló cómo se dio su relación. “Se conocen de toda la vida y ya habían trabajado juntos, pero nunca se habían visto con ojos románticos. Fue hasta que ella lo llamó para invitarlo a cenar, y hubo una química muy especial, y de ahí no pararon de salir hasta que se hicieron novios”.

“Humberto la invitó en septiembre a Villa de Guadalupe, Baja California, con sus hijas, Michelle y Camila, para celebrar su cumpleaños y ahí se hizo oficial su relación”, agregó.

Sobre qué han dicho los hijos de ambos al respecto de la relación de sus padres comentó, “Stephanie ya llevaba dos años soltera y sus hijas le insistían mucho para que volviera a enamorarse, para que tuviera una compañía, y ahora que la ven tan feliz, están encantadas”.

“Lo mismo pasa con Sebastián y Emiliano, a ellos también les interesaba mucho que su papá rehiciera su vida tras la muerte de su mamá, y están muy contentos de verlo así”.

Asimismo, dijo que no está en sus planes casarse, “ya que para ellos no es importante a su edad, sí están contemplando dar un paso muy importante en su relación; Humberto le propuesto a Stephanie que vivan juntos, que se mude a la casa de él y que compartan el mismo techo y ella aceptó encantada. El amor les pegó tan duro, que no quieren estar separados, y a su edad quieren disfrutar al máximo todos los momentos”.

Recientemente, Humberto declaró en una entrevista que a pesar de que inició una nueva relación, sus sentimientos por su difunta esposa y madre de sus hijos no van a cambiar.

“Eso no se va a acabar nunca, es que eso en mí no tiene un fin. Es la mujer con la que yo compartí 36 años casi de mi vida, con la que tuve dos grandes hijos, con la que aprendí lo que era el verdadero amor, el respeto, el cariño la amistad, incluso la sociedad laboral, así que como dejarla de lado. Es imposible, ella está siempre en mi corazón”.

Además, confesó qué hizo que se enamorara de Stephanie. “Es una tipa, es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes”.

“Tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila y tú ‘nomas’ de ver a las hijas dices ‘este es el resultado de tu vida, lo demás no importa’, o sea su pasado contra mi pasado… es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido”.

Te puede interesar: ALEXIS AYALA REVELA DETALLES DE SU BODA POR LA IGLESIA CON CINTHIA APARICIO

Los 5 fracasos de Piqué tras la ruptura con Shakira