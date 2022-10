Alexis Ayala revela detalles de su boda por la iglesia con Cinthia Aparicio

El actor Alexis Ayala se casará por primera vez por la iglesia con su prometida, Cinthia Aparicio, quien es 28 años menor que él.

La pareja conformada por Alexis Ayala y Cinthia Aparicio confirmaron su compromiso en septiembre pasado, cuando en redes sociales compartieron la feliz noticia de su compromiso con un video donde aparece el anillo que el actor le dio a la actriz.

A más de un año de su relación, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio decidieron dar el siguiente paso y llegar al altar, aunque su romance ha dado mucho de qué hablar debido a que la joven es 28 años menor que él, sin embargo, esto parece no tener importancia para ellos, ya que viven al máximo su amor.

La relación del intérprete con Cinthia surgió 7 meses después de su divorcio con Fernanda López; el actor Alexis Ayala volvió a encontrar el amor y detalló que para este no hay edad. La pareja se conoció durante las grabaciones de la telenovela “Si nos dejan”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexis Ayala (@alexisayala)

“Yo la conocí haciendo una escena. Me gustó y dije, ¡Ay! me gustaría conocerla, porque te puede gustar toda la gente y puedes decir: ¡Ay qué bonita, está re-bien! pero me gustó por cómo hizo su trabajo. Terminando la novela se hizo una reunión en mi casa y yo la invité, ahí empezamos a platicar y se empezó a dar”, dijo en una pasada entrevista sobre Cinthia a quien considera “el amor de su vida”.

En una reciente charla con Televisa Espectáculos el actor dio algunos detalles sobre su boda que se celebrará en junio del 2023. “Primero haremos una civil y después haremos la religiosa, nunca me he casado por la iglesia y quiero hacerlo todo, quiero hacerlo bien, ante las criticas y lo que sea”, expresó de lo más enamorado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexis Ayala (@alexisayala)

Además, confesó que no le dijo nada a su familia. “No le dije a nadie que le iba a dar el anillo a Cinthia, quise que fuera algo muy mío, obviamente ella no sabia que se lo iba a dar y después fue tanta nuestra emoción que sí lo publicamos”.

“Haremos una pedida formal con los papás de Cinthia, con la familia que amamos, con mis hijas, con mi madre y ya hablaremos de una fecha fija”, concluyó.

Te puede interesar: ASÍ FUERON LOS XV AÑOS DE LA HIJA DE MICHELLE VIETH EN ACAPULCO

Kate del Castillo celebra su cumpleaños 50