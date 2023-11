Humberto Zurita revela detalles de la boda de Michelle Salas, esto dijo de Luis Miguel

Después de asistir a la boda de la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, el actor Humberto Zurita fue cuestionado sobre los detalles de la fiesta.

Al regresar a México, el famoso habló por primera vez sobre el ahora esposo de Michelle Salas y destacó que se lleva muy bien con él.

“Danilo a mí personalmente me cae muy bien, el marido hoy de Mich. Tnego poco de conocerlo pero me cae muy bien. Creo que Mich está en muy buenas manos”, dijo en entrevista para Todo para la Mujer, de Maxine Woodside.

Asimismo, el intérprete dedicó unas emotivas palabras para los recién casados que celebraron su boda durante un fin de semana en La Toscana. “Les deseo toda la felicidad, toda la paz, la alegría, la armonía, todo el amor y toda la salud que puedan tener para el resto de sus días”.

Por otro lado, Humberto Zurita contó algunos detalles de la boda y resaltó que fue una celebración espectacular que todos lo invitados disfrutaron al máximo.

“Me la pasé muy bien. Fue una boda divina como de una reina, preciosa. Claro que bailé. nos la pasamos muy bien, fueron tres días maravillosos en Italia”.

“Mi capacidad de asombro no la pierdo nunca, pero eso lo he vivido en otras ocasiones de otra manera, y bueno así me la pasé, en este caso con el cariño que le tengo a toda la familia Pinal, a Mich sobre todo, que era un evento para ella y a su madre, que es ahora mi compañera a la que quiero y respeto con todo el corazón”, añadió Humberto Zurita sobre lo agradecido que se siente de haber compartido este evento con los seres queridos de su pareja.

¿Qué dijo Humberto Zurita sobre Luis Miguel?

El famoso respondió a los cuestionamientos sobre la presencia del “Sol de México” en la boda de su primogénita, se limitó a decir que lo considera una gran persona y dejó claro que él y Luis Miguel se saludaron con cariño y admiración en el festejó que terminó a las 4 de la madrugada tras el show de un DJ.

“Es un gran señor para mí, es nuestro Sol. Yo con el tuve contacto anteriormente, tres veces en mi vida por la amistad que tenía Christian con Aracely Arámbula. Alguna vez nos encontramos con ellos en Disneylandia, yo tenía a mis hijos chiquitos. También nos vimos una vez en L.A. No tengo más”.