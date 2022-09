Inicia el juicio de Pablo Lyle en Miami; esto fue lo que pasó

Después de tres años de retraso debido a la pandemia, inició el juicio, donde el jurado determinará la responsabilidad del actor Pablo Lyle en el homicidio de un hombre de 63 años.

El actor mexicano Pablo Lyle enfrenta un proceso legal en Miami, Florida, por presunto homicidio y finalmente será juzgado por aquel altercado vial en el que se le vio involucrado y por el que permanece en arresto domiciliario.

El proceso legal determinará la responsabilidad del actor en la muerte de un hombre de origen cubano en 2019 y un jurado decidirá si es culpable o no, tras haberlo golpeado.

Recordemos que Pablo Lyle es acusado por haber golpeado a un hombre quien murió cuatro días después en un hospital. Ese día, el actor iba caminando del aeropuerto de Miami junto con su hijo en un vehículo conducido por su cuñado, Lucas Delfino, cuando se cruzaron con el automóvil que llevaba el hombre, posteriormente en un semáforo el cubano se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había hecho y entre una discusión, Lyle salió el coche y golpeó al individuo, esto de acuerdo con las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana.

¿Qué pasó en el inicio del juicio?

La mañana de este martes comenzó la selección de las personas que conformarán el jurado y resolverán el futuro del mexicano conforme a las evidencias. De acuerdo con información de El Gordo y La Flaca, fueron reclutadas 250 personas, de las cuales 100 fueron entrevistados por la juez, 37 personas fueron descartadas por tener conocimiento del caso. Incluso hubo quienes mostraron “fuertes sentimientos a favor y en contra de Pablo”.

Pablo Lyle llegó a la corte acompañado por sus hermanos Silvia y Jorge, su ex cuñado Lucas Delfino, así como una de sus tías y sus mejores amigos. Su ex pareja Ana Araujo no estuvo presente; cabe mencionar que en mayo pasado confirmó su separación.

Según informó la periodista Mónica Mendoza, Pablo lucía más delgado, con cabello corto y sin barba.

Y habló sobre la nueva evidencia que podría ser significativa para el caso. El equipo de Pablo desconocía la existencia de un video grabado por un elemento de la policía y lo van a mostrar en el juicio. Este material está en manos de la fiscalía desde abril del 2019.

Se espera que la próxima semana que quede confirmado el jurado y se de a conocer el veredicto final, donde se anuncie si Pablo es culpable o inocente del homicidio.

