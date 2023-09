Jennifer Garner se quita los tenis para dárselos a un hombre sin hogar y en silla de ruedas

El talento y la belleza de Jennifer Garner en la pantalla son indiscutibles. Sin embargo, más allá de la fama y el glamour, es su gran corazón y humildad lo que la hace destacar en el mundo del espectáculo. Hace poco, la actriz fue captada en un gesto de genuina generosidad hacia un hombre sin hogar en la playa de Santa Mónica, Los Ángeles.

Mientras estaba en su coche, un paparazzi la seguía de cerca y documentó cada uno de sus movimientos. Fue en ese momento que Jennifer notó a un hombre en silla de ruedas, vestido con una playera verde y sin calzado. Sin pensarlo dos veces, se acercó con una bolsa de plástico llena de artículos de primera necesidad. Tras observar al hombre descalzo, se despojó de sus tenis y se los ofreció. Sin embargo, estos resultaron ser demasiado pequeños.

Ante este contratiempo, la actriz demostró una vez más su determinación para ayudar. Al percatarse del paparazzi, se acercó y, con una cortesía sorprendente, le preguntó la talla de sus zapatos y ofreció comprarlos para el hombre en silla de ruedas.

El fotógrafo, conmovido por el gesto de Jennifer, entregó sus tenis sin pedir nada a cambio. Además, proporcionó al hombre sin hogar una manta, una camisa y pantalones.

Jennifer Garner, su lado altruista

Esta acción es una más en la larga lista de buenas obras de Jennifer Garner. Durante su cumpleaños número 50, en lugar de una gran fiesta, decidió organizar un evento benéfico en su hogar.

El propósito fue recolectar alimentos para ayudar a quienes más lo necesitan. Su celebración contó con la presencia de estrellas como John Miller, Adam Scott, Ben Affleck y Jennifer Lopez.

El sitio web TMZ confirmó que el paparazzi no solo entregó sus zapatos, sino también otros enseres que tenía en su vehículo. Más allá de la simple anécdota, la historia revela la verdadera naturaleza de Garner.

Desde hace más de 10 años, Jennifer se ha comprometido activamente con causas filantrópicas. Fue nombrada artista embajadora por la organización Save the Children en 2009. En 2017 cofundó Once Upon a Farm, una empresa destinada a ofrecer alimentos orgánicos de calidad a niños, promoviendo prácticas sostenibles.