Johnny Depp donará el dinero que ganó del caso contra Amber Heard

Después de la mediática batalla entre Johnny Depp y Amber Heard, se dio a conocer que el actor destinará varios millones de dólares que obtivo de ganar el juicio a organizaciones benéficas. Recordemos que eL jurado sentenció que Heard debía pagar 15 millones de dólares a su ex marido tras perder el juicio por difamación, aunque Depp también pagará dos millones de dólares por la contrademanda de Heard.

Tras la lectura del veredicto, el jurado dio la razón a Johnny Depp y declaró que la actriz Amber Heard difamó a su ex marido en el artículo publicado en The Washington Post. Además, aseguró que el intérprete aportó las suficientes pruebas para demostrar que la declaración de su ex esposa es totalmente falsa.

Depp había demandado a la actriz de “Aquaman” por 50 millones de dólares y por su parte, Heard lo contrademandó por 100 millones de dólares reafirmando violencia sexual y física, además de acusarlo de emprender una campaña de difamación contra ella.

Esto hizo Johnny Depp con el dinero de la demanda contra Amber Heard

De acuerdo con El País, Johnny “repartirá el dinero a partes iguales entre cinco organizaciones benéficas": Make a Film Foundation (200 mil dólares), a la organización de Marlon Brando Tetiaroa Society (200 mil dólares), así como The Painted Turtle fundada por Paul Newman, a la asociación Red Feather y a la Amazonia Fund Alliance.

Estas noticias llegan después de que anunciaran que Amber Heard se mudara a España con su hija. La autora Alison Boshoff escribió para Daily Mail y confirmó que la actriz de ‘Aquaman’ decidió ponerle fin a Hollywood. “Puedo revelar que Heard ha renunciado a Hollywood y discretamente se reubicó en España con su hija Oonagh. Un amigo me dijo, ‘es bilingüe, habla español, y está feliz aquí criando a su hija lejos de todo el barullo’”, escribió Bashoff. A finales del 2022 Amber Heard fue fotografiada en Mallorca con su presunta pareja Eve Barlow, “pero me han dicho que ahora se mudó permanentemente a una nueva casa a las afueras de Madrid con Oonagh”, añaden.