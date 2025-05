Joy Huerta es nominada a los distinguidos Premios Tony

Conocida por formar parte del dúo musical de pop Jesse & Joy, la cantautora Joy Huerta es la cuarta artista mexicana nominada al prestigiado galardón teatral en la historia.

Joy suma un hito más en su carrera tras entrar en la lista de mexicanos nominados al Tony, el más importante del teatro, en la categoría Best Original Score (Mejor Música Original), por el musical Real Women Have Curves.

La famosa fue nominada por la composición de la música y letra del musical, estos galardones otorgados por la American Theatre Wing y The Broadway League, los cuales celebran los logros en el teatro estadounidense y obras estrenadas o representadas en el circuito de Broadway (Nueva York).

Joy es la compositora y letrista mexicana en Broadway, nominada en la categoría “Mejor Partitura Original (Música y/o Teatro”, por la creación de la música y letra del musical, en colaboración con el compositor estadounidense Benjamín Vélez.

“Todavía no me la creo, me va a explotar el corazón”, expresó la vocalista de Jesse & Joy en sus redes sociales.

La intérprete de 38 años y originaria de CDMX, dijo que hace cinco años creó este proyecto con todo su amor sin imaginar hasta donde llegaría.

Joy Huerta está nominada junto a David Yazbek y Erik Della Penna, Julia Mattison y Noel Carey, Will Aronson, Will Aronson y Hue Park, además de David Cumming, Felix Hagan, Natasha Hodgson y Zoe Roberts.

El musical cuya letra y música fue compuesta por la mexicana, se presenta en el James Earl Jones Theatre de Broadway, trata sobre Ana García, una joven de 18 años de edad, que debe elegir entre ir a la universidad en Nueva York o quedarse en Los Ángeles para trabajar en la fábrica textil familiar.

La obra sigue a un grupo de mujeres y sus luchas con las expectativas sociales, las dinámicas familiares difíciles, los problemas de inmigración y cómo encuentran el coraje para perseguir sus sueños. El musical también aborda la positividad corporal.