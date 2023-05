Juan Soler confiesa detalles de su relación con su ex, Maky

A pesar de que Juan Soler y Maky tomaron la decisión de separarse, comparten dos hijas en común, por lo que para ambos ha sido prioridad procurar su bienestar. En un reciente live que Juan realizó en Youtube, de la mano de su actual pareja, la conductora Paulina Mercado, el actor compartió con sus seguidores algunos consejos sobre el divorcio según su experiencia.

Por ello, respondió a los cuestionamientos sobre su relación con su ex, Maky. “Tengo una buena comunicación con Maky, ella es una mujer que es muy buena mamá y siempre nuestras pláticas son con relación a nuestras hijas, Mia y Azul”, dijo con sinceridad.

“Una cosa no quita a la otra, haya quedado lo que haya quedado después de la relación, creo que es muy importante que la persona que llevana el soporte de la familia no quite el apoyo porque cambia radicalmente la vida de tus hijas también, de tu familia. y en el momento en el que tu elegiste a la persona, elegiste por algo en particular”, agregó.

Asimismo, dio un consejo sobre cómo ver un divorcio con una perspectiva positiva para poder avanzar. “Hay que tener la capacidad de quitar las razones por las cuáles se llegó a la separación y poner sobre la mesa los buenos momentos que se vivieron para tener un recuerdo con mucha alegría, para seguir estando dentro de ese vínculo que va a ser para siempre, porque los hijos ahí van a estar siempre”. Es importantísimo que puedas voltear y ver a tu expareja con alegría y saber que va a ser tu vida para siempre”.

¿Qué dijo Paulina Mercado sobre la separación de Juan Soler?

La conductora expresó su admiración por su novio, quien mantiene una buena relación con la madre de sus hijos. “Por muchas razones me enamoré de Juan, pero una de ellas y muy importante es el cómo habla y cómo trata a Maky, a su exmujer, que evidentemente ya no fueron esposos, pero seguramente pueden ser amigos. Me encanta como la protege, me encanta cómo habla de ella”, expresó.