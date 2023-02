Juan Soler y Paulina Mercado se hicieron un curioso tatuaje; esto significa

La pareja conformada por Juan Soler y Paulina Mercado se hicieron el mismo tatuaje para sellar su historia de amor. Todo indica que su relación va viento en popa, tanto que ambos comparten el mismo tatuaje. Aunque al principio ambos fueron muy discretos con su romance, en diciembre del año pasado confesaron cómo se dio el flechazo entre ellos dos y desde que hicieron oficial su noviazgo comparten fotos y videos juntos mostrándose de lo más felices.

Fue Paulina Mercado quien se sinceró en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, sobre el significado del tatuaje en forma de luna que se hizo junto a su pareja.

“Nos lo hicimos juntos. Juan y yo tenemos una historia con la luna, desde que inició esto, y de hecho, seguramente han visto muchos reels o muchas fotos que le ponemos la canción de ‘Fly Me to the Moon’”, contó.

Paulina mostró el tatuaje que representa el inicio de su historia de amor con Soler y mencionó que ella eligió hacerselo en la mano y el actor en el torso.