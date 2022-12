Juan Soler inicia romance con Paulina Mercado tras romper con Maky

El actor Juan Soler se da una nueva oportunidad en el amor con Paulina Mercado, su compañera en televisión.

Juan Soler y Paulina Mercado están dando de qué hablar ante la noticia de que están iniciando un nuevo romance, durante un programa de espectáculos, el actor fue cuestionado sobre Paulina y respondió, “si hay algo… somos galanes. Creo que sí era importante darnos una oportunidad. No estoy de acuerdo con los tiempos que dicen, pero sí estamos saliendo”.

Por su parte, Paulina dio detalles de cómo fue su encuentro. “Inició una relación de amistad tan linda. Él me daba consejos, yo le daba consejos a él. De verdad, teníamos una relación muy linda, y, de pronto, yo estaba sola, él estaba solo, empezamos a coincidir, empezamos a platicar y dijimos, ‘ok, ¿salimos?”.

Juan Soler y la presentadora de televisión llevan más de un año al frente de un matutino de televisión. A pesar de que confirmaron que están saliendo, aclararon que no llevan mucho tiempo. Asimismo, destacaron que no han tenido una cita formal, ya que ambos están llevando las cosas con calma. “Todavía no hay un primer beso, estoy esperando, es el galán de la telenovela que se tardó”, dijo Paulina.

Por otro lado, los hijos tanto del actor como de la conductora, ya saben que están en una relación. “Ya mis hijos saben que nos vamos a dar una oportunidad desde luego”, dijo Paulina, quien tiene dos adolescentes, mientras que Juan tuvo a Mía y Azul, fruto de su relación con la actriz Maky, así como Valentina, con quien tuvo una relación en el pasado.

Cabe mencionar que Juan Soler se separó de Maky tras 15 años de relación y hace unos días anunciaron que oficialmente están divorciados.

