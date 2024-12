Karla Sofía Gascón defiende a Selena Gomez del comentario de Eugenio Derbez

Karla Sofía Gascón salió en defensa de su compañera de elenco tras los comentarios del artista. Durante una plática con CNN, Karla cuestionó la actitud del comediante sobre la crítica que hizo sobre el español de Selena Gomez, que después se retractó.

“Lo que no me gusta de la banda es cuando dice una cosa y luego hace la contraria al mismo tiempo. Si has dicho algo llévalo hasta el final”, mencionó.

Karla lamentó que Derbez no haya sostenido su opinión por las críticas que recibió que lo obligaron a pedir disculpas públicas, y puntualizó que el famoso no manejó bien la situación al no ser congruente con sus declaraciones.

“Si has metido la pata, está bien que pidas perdón, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcta, ¡quién te impide expresar tu opinión? A ti no te ha gustado, ¿le tiene que gustar a todo el mundo lo que haces?, dijo.

La actriz añadió que apoya a Selena Gomez , a quien pidió no hacer caso a los comentarios negativos. “Te quiero, no hagas caso a comentarios negativos, estás perfecta”, mencionó la intérprete que está nominada al Gloro de Oro.